Jardín en altura: 5 plantas terrestres de exterior que necesitás tener en tu balcón este año

Tener un balcón o una terraza pequeña en lugar de un jardín tradicional ya no es excusa para renunciar a la naturaleza. Diseñar un verdadero oasis en altura es completamente posible, siempre que se seleccionen las especies de exterior correctas que logren adaptarse y colonizar con fuerza los espacios reducidos .

Lo importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar estas plantas es que sean resistentes a muchas horas de sol que puede estar expuesto el balcón o terraza y además, que puedan aguantar ráfagas de viento. En este sentido, el geranio y la lavanda aparecen liderando la lista.

Ambas opciones de plantas se adaptan de forma perfecta a las adversidades que puede tener un balcón o terraza. Las dos florecen con fuerza durante los meses cálidos. Mientras el geranio aporta bloques de color vibrante, la lavanda regala un perfume inconfundible y un follaje grisáceo que tolera perfectamente la escasez de agua.

Por otro lado, hay otras dos opciones para quienes buscan más volumen y un toque moderno. Se trata de incorporar alternativas como el formio y el agapanto.

Formio y agapanto: la combinación perfecta para un paisajismo moderno y de vanguardia

El formio, con sus hojas alargadas en forma de espada que varían entre tonos verdes, rojizos y variegados, funciona de manera excelente como pantalla visual contra el viento. Por su parte, la agapanto ofrece macizos de hojas intensas de donde emergen varas con flores globosas blancas o azuladas, ideales para jerarquizar cualquier rincón del balcón.

Finalmente, la lista de plantas para el balcón o terraza lo completa el Buxus, infaltable para quienes buscan un arbusto decorativo en casa.

El agapanto posee unos tonos azules y lavanda que son un sueño. Foto: Pexels Estas plantas son claves del diseño minimalista del balcón. Foto: Pexels

El poder del buxus: versatilidad y elegancia para mantener el balcón impecable

Para completar la composición y asegurar que el balcón mantenga su atractivo visual incluso durante el invierno, la quinta planta indispensable es el Buxus (o boj). Este arbusto de crecimiento lento y follaje perenne es sumamente valorado por su versatilidad, ya que tolera tanto el sol pleno como la media sombra, y permite realizar podas de mantenimiento para controlar su forma y tamaño exacto según el espacio disponible en la baranda.