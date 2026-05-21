Cómo reproducir plantas en agua: consejos clave para principiantes en jardinería

Guía práctica para principiantes: los secretos indispensables para la reproducción de plantas en agua y los errores típicos que tenés que evitar hoy.

Tener la casa llena de verde es una tendencia que no para de crecer. Sin embargo, comprar plantas nuevas puede resultar costoso. Por eso, la reproducción por esquejes en agua se convirtió en el método favorito de los amantes de la jardinería: es fácil, económico y permite ver el crecimiento de las raíces en tiempo real.

Aunque parece una tarea sencilla, muchos principiantes se frustran cuando los tallos se pudren antes de sacar raíces. Para evitarlo, existen tres trucos caseros e infalibles que los expertos recomiendan: poner canela en polvo en el corte del esqueje (funciona como un potente enraizante y fungicida natural), sumar unas gotas de agua oxigenada al frasco (aporta oxígeno y mata bacterias) y cambiar el agua seguido.

Las 8 plantas ideales para reproducir en agua No todas las especies toleran tener sus raíces sumergidas de forma constante, pero este grupo de plantas se adapta a la perfección a recipientes de vidrio y puede vivir allí por mucho tiempo:

Decorativas de interior: Poto (o potus), Filodendro, Monstera (Costilla de Adán), Tradescantia (Amor de hombre) y el clásico Lucky Bamboo (Bambú de la suerte).

Aromáticas para la cocina: Albahaca, Romero y Menta. plantas en agua 1.jpg Usar recipientes transparentes y cambiar el agua seguido garantiza que las raíces crezcan sanas y fuertes. Foto: Archivo