Cómo reproducir plantas en agua: consejos clave para principiantes en jardinería
Guía práctica para principiantes: los secretos indispensables para la reproducción de plantas en agua y los errores típicos que tenés que evitar hoy.
Tener la casa llena de verde es una tendencia que no para de crecer. Sin embargo, comprar plantas nuevas puede resultar costoso. Por eso, la reproducción por esquejes en agua se convirtió en el método favorito de los amantes de la jardinería: es fácil, económico y permite ver el crecimiento de las raíces en tiempo real.
Aunque parece una tarea sencilla, muchos principiantes se frustran cuando los tallos se pudren antes de sacar raíces. Para evitarlo, existen tres trucos caseros e infalibles que los expertos recomiendan: poner canela en polvo en el corte del esqueje (funciona como un potente enraizante y fungicida natural), sumar unas gotas de agua oxigenada al frasco (aporta oxígeno y mata bacterias) y cambiar el agua seguido.
Las 8 plantas ideales para reproducir en agua
No todas las especies toleran tener sus raíces sumergidas de forma constante, pero este grupo de plantas se adapta a la perfección a recipientes de vidrio y puede vivir allí por mucho tiempo:
Decorativas de interior: Poto (o potus), Filodendro, Monstera (Costilla de Adán), Tradescantia (Amor de hombre) y el clásico Lucky Bamboo (Bambú de la suerte).
Aromáticas para la cocina: Albahaca, Romero y Menta.
Guía paso a paso: cómo hacer los esquejes correctamente
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El corte estratégico: elegí un tallo sano de la planta madre y cortá un segmento de entre 10 y 15 centímetros. El secreto clave es hacer el corte justo por debajo de un nudo (la protuberancia de donde salen las hojas), ya que es exactamente de esa zona de donde brotarán las nuevas raíces.
Limpieza del tallo: retirá las hojas de la parte inferior. Ninguna hoja debe quedar sumergida en el agua, porque de lo contrario se pudrirá y arruinará todo el frasco.
El truco de la canela: antes de meterlo al agua, untá la base del corte con un toque de canela en polvo para protegerlo de hongos.
Los 3 errores que tenés que evitar
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Poner la planta en la sombra: uno de los errores más frecuentes es dejar el recipiente en lugares oscuros. Para que se desarrolle, necesita un espacio muy luminoso pero sin sol directo.
Dejar que se estanque el agua: es obligatorio cambiar el agua cada pocos días. Si pasa demasiado tiempo estancada, perderá oxígeno, generará mal olor y proliferarán hongos o bacterias que deteriorarán el tallo.
No usar frascos transparentes: los frascos de vidrio limpio o vasos son los mejores aliados. No solo permiten que la luz llegue a la zona de crecimiento, sino que te facilitan controlar el avance de las raíces y detectar a tiempo si el agua se puso turbia.