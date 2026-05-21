Adiós a las hormigas: 4 trucos naturales y definitivos para frenar la invasión sin usar químicos

Muchas veces aparecen hormigas en el hogar y la mayoría recurre a químicos para terminar con estos insectos. Sin embargo, existen alternativas ecológicas. Estas opciones son perfectas para quienes buscan proteger el medio ambiente o tienen mascotas y chicos cerca.

Las soluciones naturales para mantener el jardín y los ambientes limpios sin alterar el equilibrio de tu entorno son varias. Una de ellas es la borra de café , que lejos de ser un desecho, son un aliado estratégico. Su potente aroma funciona como un escudo repelente.

Para aplicarlo, alcanza con distribuir la borra seca alrededor del tallo de las plantas más afectadas o directamente sobre las vías de tránsito que utilizan estos insectos; la intensidad del olor las obligará a desviar su rumbo.

La segunda opción es la canela, que es una barrera aromática infalible que anula el sentido de la orientación de las hormigas . El secreto de su efectividad radica en el eugenol, un componente natural con propiedades insecticidas respaldadas por diversos estudios. Espolvorear un poco de canela o aplicar unas gotas de su aceite esencial en los puntos de acceso mantendrá el espacio protegido.

Como tercera opción está el vinagre blanco que nunca falla en el jardín. Mezclado con agua en partes iguales dentro de un atomizador, se obtiene un spray potente para rociar senderos y hormigueros. El ácido del vinagre borra por completo los rastros de feromonas que estos insectos utilizan como guía, rompiendo su cadena de comunicación de manera inmediata.

Por último, la tierra de diatomeas. Se esparce sobre las hojas o en las bocas de los hormigueros y eso actúa de forma mecánica: daña la capa protectora del insecto y provoca su deshidratación.