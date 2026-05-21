TikTok ya no solo muestra recetas: así cambió la comida de los argentinos

El celular ya no queda afuera de la cocina. Está apoyado sobre la mesada, al lado del bowl, la sartén o el paquete recién abierto. Desde ahí, TikTok empezó a ocupar un lugar que antes tenían los recetarios familiares, los programas de televisión y las recomendaciones de restaurantes.

Ese cambio se ve con fuerza en Argentina. En los últimos 12 meses, el hashtag #Cocina superó los 10.000 millones de visualizaciones y generó más de 91.000 contenidos, mientras que #Recetas llegó a 3.000 millones de visualizaciones y más de 55.000 publicaciones. También crecieron comunidades como #Asado, con 942 millones de visualizaciones; #FoodTok, con 357 millones; y #QueComoEnUnDia, con 136 millones.

La escena se repite todos los días: alguien ve una preparación breve, guarda el video, revisa qué tiene en la heladera y prueba. Según datos de TikTok Insights citados en el material, el 71% de los usuarios argentinos usa la plataforma para buscar recetas y el 68% asegura que cocina en casa todos los días. La inspiración, entonces, ya no queda en el scroll: baja a la mesa y modifica rutinas concretas.

Ese vínculo también cambió la forma de aprender. Las recetas circulan, se corrigen, se adaptan y vuelven a publicarse en nuevas versiones . Más de la mitad de los usuarios argentinos de TikTok, el 54%, se considera “foodie”, mientras que el 55% afirma que la plataforma le permite explorar nuevos hábitos alimenticios. En lugar de una receta cerrada, FoodTok funciona como una conversación abierta: cada usuario toma una idea, la ajusta a su gusto y la devuelve al circuito digital.

Cuando una tendencia salta al plato

La velocidad es una de las claves del fenómeno. Un ingrediente puede pasar de un video perdido en el feed a miles de versiones en pocas horas. En los últimos años, productos como el matcha, el pistacho o el chocolate Dubai se volvieron parte de esa lógica viral: aparecieron en preparaciones de creadores, se replicaron en casas y luego llegaron a cafeterías, pastelerías y cartas gastronómicas.

El impacto también se siente fuera de la cocina doméstica. Cada vez más usuarios buscan en TikTok lugares para comer, reseñas rápidas y experiencias reales antes de elegir un restaurante. Para muchos locales, una recomendación viral puede convertirse en una fila en la puerta, un plato agotado o una marca que empieza a circular más allá de su barrio. La gastronomía, en ese punto, dejó de depender solo del boca a boca tradicional.

Del video a la compra

FoodTok también empuja decisiones de consumo. Siete de cada diez usuarios argentinos revisan la etiqueta nutricional antes de comprar alimentos o bebidas, y el 41% afirma que adquirió un producto después de ver contenido relacionado con comida o bebida en TikTok. Además, uno de cada dos considera más relevantes a las marcas alimenticias que tienen presencia en la plataforma.

Ese comportamiento forma parte de un fenómeno comercial más amplio. Forbes Argentina informó que el 61% de los usuarios argentinos de TikTok realizó una compra después de ver un anuncio en la app, mientras que la cantidad de marcas que activan campañas en la plataforma creció 143% en un año. En gastronomía, ese escenario abre una puerta para creadores, restaurantes y emprendimientos que ya no solo buscan visualizaciones: buscan comunidad, ventas y presencia cotidiana.

Creadores que pasaron de la pantalla al negocio

En Argentina, el crecimiento de FoodTok ya tiene nombres propios. Casos como Tierra de Hamburguesas, Lucía Scarpa, Tomi Xu y El Pelado de los Sándwiches muestran cómo una comunidad digital puede transformarse en un proyecto gastronómico concreto. A la vez, cuentas como Kulinaria Recetas, Las Recetas de Simón, Locos x el Asado y Ailu Tokman sostienen una conversación masiva alrededor de recetas, técnicas y recomendaciones.

TikTok no inventó el interés por cocinar, pero sí aceleró otra manera de relacionarse con la comida. Hoy una receta puede nacer en un video breve, adaptarse en miles de hogares, impulsar la venta de un ingrediente y terminar en la carta de un restaurante. En ese recorrido, FoodTok dejó de ser una moda de internet para convertirse en un nuevo actor de la cultura gastronómica argentina.