Bancos argentinos buscan empleados con sueldos de más de 2 millones: cómo postularse

Distintos bancos argentinos mantienen abiertas búsquedas laborales en mayo de 2026, con vacantes en áreas comerciales, administrativas y tecnológicas. Las propuestas incluyen puestos presenciales e híbridos en varias provincias del país y apuntan a perfiles con distintos niveles de experiencia.

Entre los bancos que publicaron ofertas de empleo aparecen BBVA , Banco Supervielle y Banco Patagonia . También hubo búsquedas recientes de ICBC , Banco Hipotecario y Banco Macro para cubrir puestos vinculados a atención al cliente, gestión empresarial, análisis de riesgos y desarrollo tecnológico.

Las vacantes están distribuidas en ciudades como Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, La Plata, Puerto Madryn, Rafaela y Jujuy. En varios casos, las entidades ofrecen modalidades híbridas que combinan trabajo remoto con asistencia a oficinas o sucursales.

Los perfiles más buscados corresponden a oficiales de cuentas, especialistas en banca empresa, ejecutivos comerciales y analistas tecnológicos. También se publicaron oportunidades para desarrolladores, analistas funcionales y puestos ligados a infraestructura y telecomunicaciones.

Bancos buscan empleados: cómo postularse

Para postularse, los bancos recomiendan mantener actualizado el perfil de LinkedIn y revisar las secciones oficiales de empleo de cada entidad, generalmente identificadas como “Trabajá con nosotros”, “Carreras” u “Oportunidades laborales”. Allí se pueden consultar las búsquedas activas y cargar el currículum de manera online.

El proceso de selección suele incluir la carga de datos personales, experiencia laboral y estudios, además de entrevistas virtuales o presenciales coordinadas por las áreas de Recursos Humanos. En algunos casos, las incorporaciones son inmediatas y también hay programas orientados a jóvenes profesionales y estudiantes.

El sector bancario continúa siendo uno de los más buscados por quienes buscan estabilidad laboral y salarios competitivos. Muchas entidades siguen ampliando sus equipos en áreas digitales y comerciales para responder al crecimiento de los servicios financieros y tecnológicos.

Cuál es el sueldo de un empleado de banco

El salario inicial bancario, tras el nuevo acuerdo firmado con las cámaras empresariales, quedó en $2.319.195,20 de sueldo inicial y $2.067.482,29 de bono mínimo por el Día del Bancario. Este incremento impacta sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, incluyendo conceptos remunerativos, adicionales convencionales y montos no remunerativos.