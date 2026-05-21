Plazo fijo: qué bancos pagan más del 22% en mayo

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos para resguardar sus ahorros , pero desde hace meses las tasas muestran una tendencia a la baja y la brecha entre bancos se hace cada vez más notoria. Mientras las entidades más grandes del país ofrecen rendimientos por debajo del 20%, algunas más pequeñas ya superan el 22% de Tasa Nominal Anual para depósitos a 30 días.

Según el comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina, los bancos con mayor volumen de depósitos mantienen tasas más moderadas. Banco Provincia lidera entre las principales entidades con una TNA del 19,5%, seguido por BBVA con el 18,75% y Galicia con el 18,25%.

Entre las entidades que informan tasas para no clientes aparecen varias opciones que ya superan el 22% anual para plazos fijos online a 30 días:

Los bancos más chicos lideran las tasas de interés del plazo fijo en mayo. Foto: Shutterstock

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock

Con una tasa del 24%, como ofrecen Banco Masventas o Banco VOII, una inversión de $1.000.000 genera aproximadamente $19.726 de interés en 30 días, con un total de $1.019.726 al vencimiento.

Con una tasa del 22%, el rendimiento mensual ronda los $18.082 y el total al finalizar el plazo es de $1.018.082. La diferencia entre ambas opciones supera los $1.600 en un solo mes sobre la misma inversión.

Desde el BCRA recuerdan que las tasas son informadas por las propias entidades financieras y pueden modificarse diariamente, por lo que conviene verificarlas antes de constituir el depósito.