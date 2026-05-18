Plazo fijo: cuánto ganás con $6 millones según la tasa de cada banco

Las tasas de interés del plazo fijo continúan mostrando fuertes diferencias entre bancos y eso impacta directamente en la ganancia final de los ahorristas. Mientras algunas entidades tradicionales mantienen rendimientos moderados, otros bancos comenzaron a ofrecer tasas mucho más altas para captar depósitos en pesos.

Con una inversión de $6 millones a 30 días, las diferencias pueden superar ampliamente los $40.000 dependiendo de la entidad elegida. Por eso, muchos ahorristas siguen de cerca la evolución de las tasas informadas por el Banco Central antes de renovar un plazo fijo .

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos , el que actualmente ofrece una de las tasas más altas es el Banco Provincia, con una TNA de 19,5%. En ese caso, una colocación de $6 millones genera aproximadamente $96.000 en un mes. Más atrás aparecen BBVA con 18,75%, que deja una ganancia cercana a $92.000, y Galicia con 18,25%, donde el rendimiento ronda los $90.000.

En cambio, otros bancos grandes muestran tasas bastante más bajas. Santander paga actualmente 15% anual para plazos fijos tradicionales, lo que representa una ganancia aproximada de $74.000 por una inversión de $6 millones. Banco Ciudad ofrece 17% y Banco Patagonia 16%, con retornos también más moderados frente a otras opciones del mercado.

El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas en pesos. Foto: Shutterstock

Caen los plazos fijos y los depósitos remunerados de Fondos Comunes de Inversión ganan terreno. Foto: Shutterstock

Las tasas más altas del mercado

Las tasas más llamativas hoy aparecen en bancos digitales y entidades financieras más pequeñas. Banco Masventas y Banco Voii ofrecen hasta 24% de TNA, mientras que Crédito Regional llega a 24,25% para no clientes.

Con esos porcentajes, un plazo fijo de $6 millones puede dejar ganancias superiores a los $118.000 en apenas 30 días. La diferencia frente a algunos bancos tradicionales supera ampliamente los $40.000 mensuales.

En un plazo fijo los rendimientos comienzan a generarse después de 30 días. Foto: Shutterstock Con $6 millones invertidos, la ganancia mensual puede variar más de $40.000 según la entidad. Foto: Shutterstock

Por qué los ahorristas comparan cada vez más las tasas

La diferencia entre bancos volvió a convertirse en un factor clave para quienes buscan hacer rendir sus pesos. Aunque muchas personas priorizan operar con entidades tradicionales, otros ahorristas comenzaron a mirar alternativas con tasas más agresivas para obtener una renta mensual mayor a través del plazo fijo.