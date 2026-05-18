Plazo fijo: cuánto ganás con $6 millones según la tasa de cada banco
Conocé los detalles del plazo fijo: cuánto rinde una inversión de $6 millones en los principales bancos del país y cuáles ofrecen las tasas más competitivas.
Las tasas de interés del plazo fijo continúan mostrando fuertes diferencias entre bancos y eso impacta directamente en la ganancia final de los ahorristas. Mientras algunas entidades tradicionales mantienen rendimientos moderados, otros bancos comenzaron a ofrecer tasas mucho más altas para captar depósitos en pesos.
Cuánto se gana con $6 millones en los bancos más grandes
Con una inversión de $6 millones a 30 días, las diferencias pueden superar ampliamente los $40.000 dependiendo de la entidad elegida. Por eso, muchos ahorristas siguen de cerca la evolución de las tasas informadas por el Banco Central antes de renovar un plazo fijo.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el que actualmente ofrece una de las tasas más altas es el Banco Provincia, con una TNA de 19,5%. En ese caso, una colocación de $6 millones genera aproximadamente $96.000 en un mes. Más atrás aparecen BBVA con 18,75%, que deja una ganancia cercana a $92.000, y Galicia con 18,25%, donde el rendimiento ronda los $90.000.
En cambio, otros bancos grandes muestran tasas bastante más bajas. Santander paga actualmente 15% anual para plazos fijos tradicionales, lo que representa una ganancia aproximada de $74.000 por una inversión de $6 millones. Banco Ciudad ofrece 17% y Banco Patagonia 16%, con retornos también más moderados frente a otras opciones del mercado.
Las tasas más altas del mercado
Las tasas más llamativas hoy aparecen en bancos digitales y entidades financieras más pequeñas. Banco Masventas y Banco Voii ofrecen hasta 24% de TNA, mientras que Crédito Regional llega a 24,25% para no clientes.
Con esos porcentajes, un plazo fijo de $6 millones puede dejar ganancias superiores a los $118.000 en apenas 30 días. La diferencia frente a algunos bancos tradicionales supera ampliamente los $40.000 mensuales.
Por qué los ahorristas comparan cada vez más las tasas
La diferencia entre bancos volvió a convertirse en un factor clave para quienes buscan hacer rendir sus pesos. Aunque muchas personas priorizan operar con entidades tradicionales, otros ahorristas comenzaron a mirar alternativas con tasas más agresivas para obtener una renta mensual mayor a través del plazo fijo.