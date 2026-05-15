Plazo fijo en Banco Nación: cuánto rinde invertir $5 millones a 30 días

Descubrí cuánto rinde un plazo fijo en Banco Nación a 30 días y compará las tasas con otros bancos importantes del mercado.

La rentabilidad del plazo fijo vuelve a estar en el centro de atención de los pequeños ahorristas tras la reciente baja de tasas. En este escenario, analizar qué ofrecen entidades como el Banco Nación, una de las más elegidas del sistema financiero, resulta clave para comparar rendimientos y tomar decisiones de inversión.

En pocas palabras Plazo fijo en Banco Nación: Invertir $5 millones a 30 días genera $69.863,01 de interés si se realiza en sucursal (TNA 17%) y $71.917,81 si se hace de forma electrónica (TNA 17,5%).

Invertir $5 millones a 30 días genera $69.863,01 de interés si se realiza en sucursal (TNA 17%) y $71.917,81 si se hace de forma electrónica (TNA 17,5%). Ventaja electrónica: Operar de manera digital a través de home banking o app ofrece una tasa de interés superior y una diferencia de más de $2.000 en 30 días.

Operar de manera digital a través de home banking o app ofrece una tasa de interés superior y una diferencia de más de $2.000 en 30 días. Previsibilidad vs. Inflación: El plazo fijo es predecible en cuanto a ganancias, pero su rendimiento puede quedar por debajo de la inflación, llevando a los ahorristas a combinarlo con otras alternativas.

El plazo fijo es predecible en cuanto a ganancias, pero su rendimiento puede quedar por debajo de la inflación, llevando a los ahorristas a combinarlo con otras alternativas. Comparativa de tasas: El Banco Nación ofrece un 17,5% de TNA de forma electrónica, mientras que otros bancos como Banco Provincia (19,5%), BBVA Argentina (18,75%) y Banco Galicia (18,25%) presentan tasas más elevadas. Resumen generado por Thinkindot AI

Según el simulador oficial de la entidad, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera diferentes rendimientos según el canal elegido. Si se realiza en sucursal, con una TNA del 17%, los intereses alcanzan los $69.863,01, lo que lleva el monto total a $5.069.863,01.

En cambio, al constituir el plazo fijo de manera electrónica, ya sea por home banking o app, la tasa sube al 17,5%. En este caso, los intereses generados son de $71.917,81, con un total al vencimiento de $5.071.917,81.

Por qué conviene hacerlo de forma electrónica Además de la comodidad, operar de manera digital suele ofrecer mejores tasas. En este caso, la diferencia es de más de $2.000 en solo 30 días por el mismo monto invertido. Por su parte, el método de ahorro en plazo fijo sigue destacándose por su previsibilidad, ya que desde el inicio se conoce cuánto se va a ganar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento puede quedar por debajo de la inflación, por lo que muchos ahorristas combinan esta herramienta con otras alternativas.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Elegir bien dónde invertir puede marcar la diferencia en el resultado del plazo fijo. Foto: Shutterstock