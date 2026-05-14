Plazo fijo: banco por banco, las tasas actualizadas al 14 de mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite conocer las tasas de plazo fijo este 14 de mayo y elegir la mejor opción para inversiones. Las entidades financieras reportan estos calores en el marco del Régimen de Transparencia, lo que permite comparar cuánto paga cada una por depósitos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos , las tasas de plazo fijo se ubican entre el 15% y el 19,5% de TNA. El listado completo muestra que el Banco de la Provincia de Buenos Aires encabeza con 19,5%, seguido por BBVA Argentina (18,75%), el Industrial and Commercial Bank of China (18,8%), el Banco Galicia (18,25%) y el Banco Macro (18%).

Más abajo se ubican el Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop, ambos con 17,5%, junto al Banco Ciudad con 17% y el Banco Patagonia con 16%. En el último lugar aparece el Banco Santander Argentina, con una tasa del 15%.

Fuera del grupo de los bancos más grandes, aparecen tasas más competitivas. Entidades como Banco CMF (23,25%), Banco Meridian (23,5%) y Banco Masventas (24%) se ubican entre las que más rendimiento ofrecen. Incluso algunas compañías financieras, como Crédito Regional Compañía Financiera, alcanzan hasta 24,25% para no clientes.

Esta diferencia de tasas puede impactar directamente en la ganancia mensual. Por eso, antes de invertir, conviene comparar banco por banco y no quedarse solo con la entidad habitual.

Cuáles son los beneficios del plazo fijo

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas por varias razones. En primer lugar, ofrece previsibilidad, ya que se conoce de antemano cuánto se va a ganar al finalizar el plazo. Además, es una inversión de bajo riesgo, respaldada por el sistema financiero regulado.

Otro punto a favor es la simplicidad: se puede constituir desde el home banking o la app del banco en pocos pasos, sin necesidad de conocimientos financieros avanzados. A esto se suma la posibilidad de invertir montos accesibles y elegir plazos cortos, como 30 días, y la opción de comparar tasas entre bancos para mejorar el rendimiento final.