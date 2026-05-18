Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 17 de mayo
Este domingo se jugó una nueva edición del Quini 6, que tuvo ganadores en el Siempre Sale pero dejó vacantes las modalidades principales con un pozo millonario.
El Quini 6 tuvo una la edición 3374 este domingo 17 de mayo y volvió a dejar vacantes las principales modalidades aunque hubo ganadores en la modalidad Siempre Sale. El pozo para la próxima edición acumula una cifra millonaria de $10.850 millones.
Números sorteados del Quini 6
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron: 06 - 26 - 29 - 30 - 32 - 44. El pozo principal de más de $2.225 millones quedó vacante. En tanto, 20 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevará más de $2,2 millones.
En la Segunda del Quini, los números fueron: 01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42. El premio mayor de más de $1.491 millones también quedó vacante. Por otro lado, 32 personas acertaron cinco números y ganaron más de $1,4 millones cada una.
En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de más de $5.715 millones seguirá acumulándose para el próximo sorteo.
Cuántos ganaron en el Siempre Sale
En la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron: 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35. En este caso hubo 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobrará un premio superior a $9,6 millones.
Cuándo es el próximo sorteo
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo y tendrá un pozo estimado total de $10.850 millones, una cifra que vuelve a despertar expectativa entre miles de apostadores de todo el país.