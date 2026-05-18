Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 17 de mayo

El Quini 6 tuvo una la edición 3374 este domingo 17 de mayo y volvió a dejar vacantes las principales modalidades aunque hubo ganadores en la modalidad Siempre Sale. El pozo para la próxima edición acumula una cifra millonaria de $10.850 millones.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron: 06 - 26 - 29 - 30 - 32 - 44. El pozo principal de más de $2.225 millones quedó vacante. En tanto, 20 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevará más de $2,2 millones.

En la Segunda del Quini, los números fueron: 01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42. El premio mayor de más de $1.491 millones también quedó vacante. Por otro lado, 32 personas acertaron cinco números y ganaron más de $1,4 millones cada una.

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de más de $5.715 millones seguirá acumulándose para el próximo sorteo.

Cuántos ganaron en el Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron: 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35. En este caso hubo 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobrará un premio superior a $9,6 millones.

quini.jpg El próximo sorteo tendrá un pozo acumulado de más de $10.850 millones. Foto: Shutterstock

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo y tendrá un pozo estimado total de $10.850 millones, una cifra que vuelve a despertar expectativa entre miles de apostadores de todo el país.