Fuego, humo y desvíos: impactante incendio en Villa Crespo y corte total en Avenida Corrientes

El siniestro comenzó alrededor de las 6.30 de este lunes en un establecimiento gastronómico ubicado sobre la transitada Avenida Corrientes, casi en el cruce con la calle Gurruchaga. Al tratarse de un horario temprano, el local comercial se encontraba cerrado al público, lo que evitó una situación de mayor peligro.

Al menos dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron rápidamente hasta el lugar tras el llamado al 911 de vecinos que divisaron una densa columna de humo negro saliendo de la estructura.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar por el personal de emergencias, se estima que el origen del fuego surgió en el sector de la cocina , más precisamente en la zona de la chimenea y los conductos de extracción de aire, donde suele acumularse grasa.

Debido a la magnitud del operativo y al despliegue de las autobombas, el personal de seguridad vial de la Ciudad dispuso un corte total de circulación sobre la Avenida Corrientes a la altura de Gurruchaga.

tras el intenso trabajo de los equipos de emergencia, las autoridades llevaron tranquilidad respecto al siniestro en la intersección de la Avenida Corrientes y Gurruchaga. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó de manera oficial que las dotaciones de Bomberos de la Ciudad lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a las estructuras linderas.

A diferencia de las primeras informaciones que indicaban que el local comercial gastronómico se encontraba completamente desocupado, Crescenti detalló que el personal médico debió intervenir para poner a resguardo a parte del personal del comercio.

“La situación fue controlada y se procedió a la evacuación de tres trabajadores que estaban comenzando a cocinar en el local”, precisó el director del SAME.