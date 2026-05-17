Impactante incendio en Bariloche: así quedó el histórico Hotel Huemul

Varias dotaciones de bomberos trabajaron para contener el incendio que afectó al Hotel Huemul, uno de los históricos hospedajes de Bariloche.

El incendio obligó al despliegue de la mayoría de cuarteles de la ciudad para evitar que se expanda a otros hospedajes.

Este sábado se vivió un lamentable hecho tras el fuerte incendio que arrasó con el histórico Hotel Huemul, ubicado en la ciudad de Bariloche, en Río Negro. El fuego, que había comenzado pasadas las 15 horas, provocó fuertes destrozos en una parte del centro de hospedaje, donde trabajaron varias dotaciones de bomberos.

En pocas palabras e Resumen generado por Thinkindot AI

Según habían explicado los vecinos, todo comenzó después de una quema de hojas secas que se llevó a cabo en una zona cercana al hotel, pero que se salió de control y provocó graves destrozos en el lugar.

El despliegue en la ciudad y la causa del incendio Durante varias horas de la tarde, se tuvieron que movilizar bomberos y unidades de casi todos los cuarteles de la ciudad de Bariloche para contener el fuego y evitar que se expandiera hacia los complejos hoteleros. El Hotel Huemul se vio muy afectado debido a su construcción de madera.

Incendio Hotel Huemul (4) Se desplegaron varias dotaciones de bomberos de la ciudad para asistir en el incendio.

El personal del hotel había comentado que realizaron tareas de limpieza en el predio y que habían hecho una quema de residuos forestales a pocos metros, lo que luego ocasionó el incendio.