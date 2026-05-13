Concordia: dos hermanitos murieron en un incendio y el padre lucha por su vida

Dos hermanitos de 5 y 6 años murieron tras un incendio desatado en una vivienda del barrio Dos Naciones, en Concordia . Los menores estaban solos dentro del departamento cuando comenzaron las llamas y su padre resultó gravemente herido al intentar rescatarlos.

Las víctimas fueron identificadas como Abel Villalba y Alma Villalba, ambos con diagnóstico de autismo. El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes, mientras la madre de los niños se encontraba trabajando y el padre regresaba a la vivienda.

Según la reconstrucción oficial, José Maximiliano Villalba, de 38 años, llegó al lugar y encontró el inmueble envuelto en fuego y humo. Junto a vecinos de la zona ingresó desesperadamente al departamento para sacar a sus hijos.

Aunque logró retirar a los pequeños de la vivienda, ambos estaban inconscientes y en estado crítico. Personal policial los trasladó de urgencia al Hospital Masvernat, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente confirmaron sus fallecimientos.

El hombre sufrió severas quemaduras en las vías respiratorias durante el rescate y quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Su estado continúa siendo delicado.

Peritos de Bomberos Zapadores y efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para establecer cómo se originó el siniestro. Las primeras pericias indicaron que el fuego comenzó en la habitación donde estaban los menores.

En el marco de la investigación, los especialistas secuestraron un calefactor eléctrico tipo caloventor, que ahora es analizado como posible desencadenante del incendio.

La causa fue caratulada como “incendio de propiedad con personas fallecidas” y quedó bajo la órbita del fiscal José Arias.