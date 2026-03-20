Buscan intensamente a cuatro hermanitos desaparecidos en San Lorenzo

Los hermanitos, de entre 2 y 5 años, faltan de su hogar en San Lorenzo desde el martes. La Fiscalía pidió colaboración para dar con su paradero.

Cuatro hermanitos de 2, 4 y 5 años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Cuatro hermanitos son intensamente buscados en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, luego de que se ausentaran de su vivienda el pasado martes 17. Se trata de Byron Ruiz, de 5 años; Valentina y Nasly, ambas de 4; y Justina, de 2 años, quienes fueron vistos por última vez en su domicilio ubicado en calle Carrillo al 100.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional 2ª, con intervención de la fiscal Melisa Serena, quien solicitó la colaboración de la población para poder localizar a los niños.

Desde el Ministerio Público indicaron que cualquier información que pueda resultar útil debe ser comunicada de inmediato al 911 o a través de los canales oficiales de la fiscalía.

Situación familiar de los hermanitos Según precisaron fuentes judiciales, los niños se encontraban bajo el cuidado de un tercero por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad.

No obstante, esa medida no impedía el contacto con su madre, aunque sí establecía la obligación de permanecer en el domicilio fijado, del cual se ausentaron.