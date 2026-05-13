Fentanilo contaminado: amplían el procesamiento contra Ariel García Furfaro

La Justicia Federal de La Plata amplió este miércoles el procesamiento del empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga el escándalo del fentanilo contaminado que ya estaría relacionado con al menos 90 muertes en distintos puntos del país.

La resolución fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien consideró al empresario “coautor penalmente responsable” del delito de adulteración de sustancias medicinales.

Según la investigación, el suministro de ampollas contaminadas provocó la muerte de al menos 90 personas, además de lesiones gravísimas, graves y leves en decenas de pacientes internados en hospitales públicos y privados.

El expediente judicial sostiene que el brote infeccioso se originó a partir de lotes de fentanilo producidos en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo, elaborador exclusivo de HLB Pharma. Las ampollas contaminadas comenzaron a circular entre enero y mayo de 2025 y fueron distribuidas en centros de salud de al menos 17 provincias.

La causa se inició el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes que habían recibido fentanilo de la marca HLB.

Las pericias realizadas posteriormente por el Instituto Malbrán determinaron que las ampollas contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron hallados en pacientes fallecidos en distintas provincias.

De acuerdo con la resolución, las bacterias encontradas en las ampollas eran genéticamente idénticas a las detectadas en pacientes infectados en hospitales de Rosario, Santa Fe, La Plata y la Buenos Aires.

El juez sostuvo que la fabricación del medicamento se realizó en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con incumplimientos en los protocolos de esterilidad, controles microbiológicos y registros de calidad presuntamente adulterados.

Investigados por la Justicia

Además de García Furfaro, la ampliación del procesamiento alcanzó a otros 12 empresarios, técnicos y responsables de control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quienes ya estaban imputados desde septiembre de 2025.

Entre los investigados figuran Diego García Furfaro, Nilda Furfaro y Javier Tchukrán, entre otros directivos y responsables técnicos.

La investigación continúa avanzando sobre más de 100 casos sospechosos y no se descarta que la cifra de víctimas aumente a medida que se completen nuevas pericias médicas y bacteriológicas.