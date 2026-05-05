Fentanilo contaminado: buscan crear una pensión reparatoria para pacientes que hayan sufrido secuelas

El uso del fentanilo contaminado produjo hasta el momento 114 fallecimientos y dejó a decenas de personas con secuelas.

Este martes, el proyecto de Ley denominado “Pensión Graciable Reparatoria para Víctimas del Fentanilo” será presentado en la Cámara de Diputados bonaerense. Dicho texto tiene como objetivo la creación de una ayuda económica de carácter reparatorio para los pacientes que sufrieron consecuencias por el consumo de fentanilo contaminado.

Según se informó, el objetivo es establecer un mecanismo de asistencia para víctimas directas y sus entornos, en el marco de un caso que continúa bajo investigación.

Fentanilo contaminado: qué plantea el proyecto de Ley La actividad está prevista a partir de las 12 en el Anexo legislativo. Allí, los familiares expondrán reclamos vinculados a la necesidad de respuestas por parte del Estado Nacional.

“No se trató de un hecho aislado, sino de una falla estructural del sistema sanitario y regulatorio, evidenciada por la falta de trazabilidad efectiva, la debilidad en los mecanismos de reporte de información sanitaria, las fallas en los sistemas de control y la ausencia de coordinación en la respuesta ante la crisis”, destaca el escrito.

De acuerdo con datos surgidos de pericias del Cuerpo Médico Forense, el uso de opioide contaminado produjo hasta el momento 114 fallecimientos y dejó a decenas de personas con secuelas. El producto involucrado fue distribuido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., según consta en la causa judicial.