Fentanilo contaminado: Anmat dio de baja las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

La medida se oficializó este viernes en el Boletín Oficial mediante la disposición 1848/2026. El organismo canceló los legajos de ambas firmas y mantuvo la reinscripción de certificados a su vencimiento por orden judicial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este viernes las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada en el Boletín Oficial. Se trata de las compañías envueltas en la causa del fentanilo contaminado, donde se investigan más de 122 muertes.

De esta manera, se confirma el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los fundamentos de la medida, la Anmat detalló que la decisión se sustenta en un conjunto de inspecciones, antecedentes regulatorios e irregularidades consideradas críticas detectadas en ambas empresas. A ese cuadro se suman elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025, que continúa en trámite.

El organismo también advirtió que las firmas no cuentan actualmente con un director técnico responsable y que, desde la imposición de las sanciones iniciales, no presentaron ningún plan para revertir la situación. Asimismo, señaló que tampoco recurrieron la disposición 3158/2025, lo que dejó firme el esquema de restricciones previamente establecido.

La disposición precisa en su artículo 1° que se cancelan las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya vigente desde 2025. En paralelo, el artículo 2° establece que los certificados de los productos deberán ser reinscriptos automáticamente al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.