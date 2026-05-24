El dipuTesla llegó al TC2000: pasó por Salta y sorprendió a propios y extraños

En el marco de la cuarta fecha del TC2000, el dipuTesla recorrió el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta.

El dipuTesla apareció en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta durante la cuarta fecha del TC2000.

El Tesla Cybertruck del diputado jujeño Manuel Quintar, quien recientemente fue apodado como "dipuTesla", volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, el automóvil del legislador libertario no merodeó el Congreso de la Nación, sino que recorrió la pista del Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta.

En el marco de la cuarta fecha del TC2000, el ya célebre automóvil del diputado nacional se hizo presente en Salta para engalanar un desfile de automóviles clásicos de la competición. En medio de décadas de historia del automovilismo nacional, apareció el lujoso vehículo.

Este domingo propios y extraños se sorprendieron cuando el Tesla de Manuel Quintar rodó en el Martín Miguel de Güemes, en lo que fue una de las grandes notas de color de un día cargado de acción en Salta.

Así desfiló el dipuTesla en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta Diputesla en Salta Gustavo Yañez /MDZ

Cabe recordar que Manuel Quintar, diputado jujueño de confianza de Karina Milei, saltó a la fama hace algunas semanas cuando se viralizó su llamativo automóvil estacionado en el Congreso de la Nación. En aquel momento, el hecho causó polémica debido al elevado precio que tienen estos vehículos.