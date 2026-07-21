Las emotivas palabras de Esteban Bullrich a la Selección argentina

Gracias por haber llevado la camiseta argentina con un honor que excede cualquier resultado deportivo. Durante estos años, bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, nos recordaron que un equipo puede ganar títulos, pero solo deja una huella profunda cuando vive de acuerdo con valores. Ustedes hicieron de la resiliencia una forma de caminar, del coraje una actitud frente a la adversidad, de la humildad una marca de identidad y del espíritu de equipo una demostración de que nadie llega lejos solo.

Hace cinco años recibí el diagnóstico de ELA. Desde entonces aprendí que las batallas más importantes no siempre se ganan. Algunas simplemente se libran con dignidad. Descubrí que el verdadero liderazgo no consiste en evitar el sufrimiento, sino en elegir quién queremos ser mientras lo atravesamos. Eso es lo que ustedes le regalaron a la Argentina durante este ciclo.

En mi próximo libro, Liderazgo Espiritual, sostengo que un líder no es quien acumula poder, sino quien despierta lo mejor de los demás. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Millones de argentinos volvimos a creer que el esfuerzo compartido vale la pena, que el talento necesita del servicio y que la grandeza nunca puede sostenerse sin humildad.

Leo, durante muchos años el mundo habló de tus goles. Yo creo que tu mayor obra fue otra. Elegiste responder a la crítica con silencio, a la frustración con perseverancia y al éxito con una humildad que conmovió incluso a quienes no aman el fútbol. Nos enseñaste que la serenidad también es una forma de coraje y que un líder no necesita imponerse cuando su ejemplo habla todos los días. Hiciste mejor a quienes te rodeaban y esa es, quizás, la definición más hermosa del liderazgo.

Sé que estas horas pueden estar llenas de tristeza. Es lógico. Cuando uno entrega el alma, una final perdida duele. Pero el tiempo tiene una virtud extraordinaria: pone cada cosa en su verdadera dimensión.

Dentro de algunos años, cuando miren hacia atrás, descubrirán que el legado más importante que dejaron no fue una copa más o una menos. Será haber inspirado a millones de chicos y chicas que hoy vuelven a soñar. Chicos que aprendieron que el talento sin trabajo no alcanza, que el éxito sin humildad es vacío y que caer nunca es el final cuando existe un equipo dispuesto a volver a levantarse.

Los pueblos también necesitan ejemplos. En tiempos donde tantas veces se premia el individualismo, el agravio y la búsqueda del beneficio personal, ustedes eligieron otro camino. Eligieron confiar unos en otros, compartir el protagonismo, celebrar al compañero y poner siempre a la Argentina por delante de cada nombre propio.

Ese ejemplo vale mucho más que cualquier trofeo.

Gracias por haber defendido a nuestro país con el corazón. Gracias por recordarnos que el verdadero triunfo no siempre se mide en un marcador, sino en la capacidad de despertar esperanza en los demás.

Y de esperanza, créanme, sé un poco.