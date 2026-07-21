A pesar del freno que le puso el Congreso, Federico Sturzenegger redobla la apuesta con más desregulaciones

A pesar de tener su agenda paralizada en el Congreso , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , insiste con más reformas . Se espera que en los próximos días ingrese al Palacio Legislativo una serie de proyectos que derogan distintas normativas, que para el oficialismo "obstaculizan el desarrollo del país". Además, analizan la posibilidad de pedir la declaración de una serie de emergencias para derogar aún más normas.

Las próximas desregulaciones que el Coloso pretende enviar al Congreso se pueden dividir en cuatro ejes, según la información que recabó MDZ con fuentes del oficialismo: venta de medicamentos, navegación fluvial, negocio editorial y mercado inmobiliario.

Para el primero de estos, el proyecto del oficialismo tiene previsto modificar la Ley de Farmacias y habilitar que los medicamentos de venta libre (analgésicos, antiácidos, etc.) se vendan en góndolas de comercios no farmacéuticos, no solo en farmacias, como puede ser la venta online. Además, busca dejar firme por ley cambios que ya estaban en el DNU 70/23 pero que la Justicia suspendió cautelarmente ante reclamos de entidades farmacéuticas.

En cuanto a la navegación fluvial, el oficialismo pretende aprobar por ley los cambios del DNU 340/2025, que el Congreso rechazó ese mismo año. Con esto buscan habilitar a buques extranjeros a operar como naves locales y hacer cabotaje interno con permisos temporarios de hasta 180 días, renovables. Con la norma actual, el cabotaje está reservado a barcos argentinos con tripulación y oficiales locales.

Además, buscarían declarar la navegación comercial servicio esencial, con prestación mínima garantizada del 75% en conflictos gremiales. Todo esto lo quieren ejecutar bajo el argumento de "bajar costos logísticos y mejorar competitividad exportadora, en particular para el norte del país".

Federico Sturzenegger contra el negocio del libro

Sobre el negocio editorial, el plan del Gobierno es la derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera. Se trata de la norma que indica que los editores e importadores deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) para cada libro en toda la Argentina. Este precio debe respetarse obligatoriamente en cualquier punto de venta del país.

Con esta desregulación, Sturzenegger apunta a que las distintas librerías y editoriales puedan "competir libremente" por dar un mejor producto a mejor precio y que "así bajará el valor final de cada libro". Desde las distintas organizaciones vinculadas al mundo editorial opinan distinto.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quiere aprobar la "Ley Hojarasca" NA

El comunicado de la Fundación El Libro indica: "La desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles de la cadena —libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores— y favorece la concentración, poniendo en riesgo real de cierre a cientos de espacios que dan vida a nuestras ciudades".

La desregulación del mercado inmobiliario prevé la modificación de la ley de corredores inmobiliarios. Así quieren eliminar el requisito de título universitario y matrícula habilitante para ejercer como corredor o martillero. Con esto buscan que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias. Además, apunta a sacar la obligatoriedad de los colegios profesionales y bajar costos de intermediación.

Federico Sturzenegger avanza a pesar de los frenos que le da el Congreso

Sturzenegger insiste con su plan de desregulación frente a un Congreso que desde antes del receso de invierno congeló sus proyectos. La iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada va por su versión número 16 y ya fue postergada cuatro veces en una sesión en el Congreso.

La Ley Hojarasca se presentó en 2024 y solo tiene una media sanción. Aún no está confirmado que el Senado vaya a tratarla en una próxima sesión. Tampoco hay novedades respecto a la eliminación del etiquetado frontal, ni a la nueva ley general de sociedades.

Aun así, el Coloso, fiel a su estilo, redobla la apuesta y va al frente con un nuevo paquete de desregulaciones. Quedará en su cintura política el éxito o fracaso para que, al menos, sean discutidos.