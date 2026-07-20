En el inicio del receso legislativo, los senadores aumentaron sus dietas y cobrarán casi $12 millones

A pocos días del inicio del receso invernal , una nueva actualización salarial vuelve a poner en el centro de la escena las dietas de los legisladores nacionales. A partir de agosto, los senadores percibirán una dieta cercana a los $12 millones mensuales , como consecuencia del acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El incremento responde a un convenio salarial firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel , en su carácter de presidenta del Senado, y por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los sindicatos del Poder Legislativo. Se trata de una suba acumulativa del 6,7% que impacta de manera automática en las dietas de los senadores, en virtud del mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche", aprobado por la propia Cámara alta en abril de 2024.

El aumento se liquidará en tres tramos: un 2,4% retroactivo correspondiente a junio, un 2,2% por julio y un 1,9% adicional en agosto. De esta forma, el ingreso bruto de un senador llegará a unos $11,9 millones, cifra a la que luego se le aplican los descuentos habituales por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social.

No todos los legisladores percibirán, sin embargo, la totalidad de la mejora. Como ocurrió en oportunidades anteriores, algunos senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y ciertos bloques provinciales podrían optar por renunciar al incremento o donar el excedente.

Con esta nueva suba, las dietas de los senadores acumulan un aumento del 19% en lo que va del año, luego de que en mayo se completara una mejora previa del 12,5% que había llevado los haberes a superar los $11 millones brutos. Según los datos difundidos, entre enero y agosto la recomposición acumulada asciende a $1,2 millones, un porcentaje que supera la inflación del primer semestre, que según el INDEC se ubicó en 16,8%.

La situación vuelve a exponer la diferencia salarial con la Cámara de Diputados, donde no rige el sistema de enganche paritario y los sueldos son sensiblemente más bajos. Actualmente, un diputado nacional percibe algo más de $6 millones brutos mensuales —de los que le quedan en mano cerca de $4,3 millones tras los descuentos—, es decir, prácticamente la mitad de lo que cobrará un senador a partir de agosto.

El acuerdo paritario no se limita a las dietas de los legisladores: también contempla mejoras para el personal del Congreso. Según la nueva escala salarial, un trabajador de categoría 1 pasará de cobrar $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto, mientras que un empleado de categoría 6 —una de las más representativas dentro de la planta legislativa— percibirá $1.193.538 desde el mes próximo.

El nuevo incremento reabre un debate recurrente en el Congreso en torno a los mecanismos de actualización automática de las dietas, en un contexto de caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cercana al 8%. Los gremios legislativos, por su parte, continúan reclamando una revisión integral del esquema salarial y cuestionan decisiones adoptadas por fuera de la negociación paritaria.