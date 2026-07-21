"Échenlos a todos": un diputado libertario propuso arancelar hospitales y universidades a extranjeros

El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para cobrarles el uso de los hospitales públicos y de las universidades a los ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país.

La iniciativa lleva la firma de 18 de los 20 integrantes del bloque de La Libertad Avanza y también la del diputado del PRO Alejandro Rabinovich.

La presentación llegó acompañada de una declaración incendiaria del propio Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo: "Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron".

En el terreno sanitario, el texto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea mediante un seguro de salud o a través de un tercero responsable.

La iniciativa aclara, de todos modos, que nadie podrá ser rechazado, demorado ni condicionado en situaciones de emergencia con riesgo de vida: en esos casos, el eventual recupero del gasto se tramitará recién después de estabilizar al paciente.

El proyecto contempla excepciones al arancelamiento: quedan afuera las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles, por razones de salud pública.

Para instrumentar el cobro, la propuesta recurre al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura provincial que ya dispone de mecanismos de facturación, nomencladores y administración de recursos.

La intención declarada es evitar la creación de una nueva burocracia y que lo recaudado vuelva al sistema sanitario, para comprar medicamentos, equipamiento e insumos y reforzar la capacidad de atención de los hospitales.

El arancel universitario y quién fija los montos

En materia educativa, la iniciativa dispone que las universidades de gestión estatal deberán fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen alumnos extranjeros sin residencia permanente.

Serán los órganos superiores de cada institución los que determinen los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización, dentro del marco de la ley.

El proyecto suma, además, una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar cada año la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin difundir datos personales.

Los fundamentos de Romo

En los fundamentos, el legislador apela al argumento de la escasez: "Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses". Sostener hospitales, comprar medicamentos, pagar insumos, mejorar edificios y financiar universidades, plantea, exige una inversión permanente.

"Por tanto, no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses", argumenta.

Romo asegura que la propuesta no pretende negar la atención médica "ni desconocer la dignidad de nadie", sino que quienes no tengan residencia permanente "afronten el costo de las prestaciones que reciben, ya sea mediante un seguro de salud, la cobertura de un tercero responsable o el pago del arancel correspondiente".

Y traslada el mismo razonamiento al plano educativo: "Las universidades se sostienen con recursos aportados por los ciudadanos y residentes que contribuyen todos los días al funcionamiento del Estado. Por ello, quienes vengan al país sin residencia permanente para cursar una carrera universitaria deben realizar una contribución razonable".