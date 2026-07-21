Crisis en Buenos Aires: los municipios que no pudieron pagar los aguinaldos y enfrentarán paros

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, todavía no consiguió los fondos para abonar el aguinaldo de los empleados municipales y afronta un paro de 48 horas, mientras espera un auxilio financiero del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que le permita descomprimir el conflicto.

Salazar es un jefe comunal peronista alineado con el gobernador en la interna del PJ, que divide aguas entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La deuda alcanza a los cerca de 1200 trabajadores municipales del distrito. El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, que conduce Juan Cruz Acosta, activó una medida de fuerza de 48 horas entre hoy y mañana, la más reciente de una seguidilla de paros que se extiende desde hace tres semanas.

Salazar pidió asistencia a la Provincia —hasta ahora sin éxito— y solicitó una audiencia con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El municipio calcula que necesita unos $890 millones para cubrir los aguinaldos, aunque el gremio estima una cifra menor, en torno a los $750 millones. En el gobierno bonaerense aseguraron que el intendente y el ministro están en diálogo, según La Nación.

Salazar es un dirigente peronista de cuna sindical: proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Pese a ese origen, mantiene una relación de choque con el sindicato municipal local, con denuncias cruzadas de por medio.

El de los aguinaldos no es su único frente. En la segunda semana de junio, San Pedro atravesó un paro de recolectores de residuos que duró cuatro días: la comuna no había podido pagar el canon mensual de $300 millones a Ashira, la empresa a cargo del servicio, y por ese incumplimiento la firma no había abonado la totalidad de los salarios.

Azul, el otro distrito en conflicto

El pago del medio aguinaldo también generó turbulencias en Azul, gobernado por el peronista Nelson Sombra, enrolado en el cristinismo dentro del mapa de la interna justicialista.

Allí el sueldo complementario se abonó en dos cuotas, pero la demora entre una y otra derivó en un paro con movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales local, encabezado por Luciano Varela.

La protesta se realizó el viernes y contó con la presencia del secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses, Hernán Doval.

El lunes, el municipio comunicó que había recibido fondos de la Provincia y que este martes pagaría los aguinaldos, con lo cual se levantó el paro previsto para hoy.

El trasfondo: recaudación en caída y una pulseada por los fondos

La crisis de San Pedro y Azul se inscribe en un cuadro más amplio: los distritos bonaerenses sufren la caída de la recaudación de tasas municipales y de las transferencias por coparticipación provincial, que en el primer trimestre tocaron su nivel más bajo desde 2020, según datos de la consultora PPA.

En ese marco, los intendentes presionan a Kicillof para que la totalidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal —alimentado con el 8% de lo que la Provincia obtiene por endeudamiento— pase a ser de "libre disponibilidad".

La norma vigente, aprobada en diciembre de 2025, obliga a destinar un 30% de esos recursos "a programas provinciales con destino a municipios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires".