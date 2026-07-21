Las termas en Buenos Aires con aguas a 80 grados para una escapada de invierno
Una forma de relajarse durante el invierno es visitar centros termales. En la provincia de Buenos Aires existen opciones con piletas que mantienen temperaturas entre los 30 y 40 grados, ideales para estimular la circulación sanguínea, favorecer la oxigenación y promover la eliminación de toxinas.
Las aguas termales contribuyen a aliviar dolores musculares y articulares. Además, las altas temperaturas estimulan la sudoración —lo que facilita la expulsión de toxinas— y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Por estos motivos, la visita a las termas trasciende el ocio y se convierte en una alternativa para el cuidado de la salud.
Las termas Los Gauchos
Entre las opciones de la provincia se encuentra Termas Los Gauchos, un complejo ubicado a más de 850 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 170 kilómetros de Bahía Blanca. Sus aguas emergen desde más de mil metros de profundidad a una temperatura de 80 °C, siendo ricas en minerales como yodo, bromo y hierro. Al llegar a la superficie, el agua es canalizada hacia las piletas del hotel y el lago del predio.
Este manantial fue descubierto de manera accidental en 1928 durante una exploración petrolera. Ante la creciente llegada de personas que buscaban aliviar diversas dolencias en sus aguas, en 1937 se inició la construcción del Hotel Termas Los Gauchos. Sobre el origen de su denominación, la versión más difundida señala que hace referencia al entorno rural de la zona y a la cultura gaucha de la región.