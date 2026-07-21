Las termas en Buenos Aires con aguas a 80 grados para una escapada de invierno

Una forma de relajarse durante el invierno es visitar centros termales. En la provincia de Buenos Aires existen opciones con piletas que mantienen temperaturas entre los 30 y 40 grados, ideales para estimular la circulación sanguínea, favorecer la oxigenación y promover la eliminación de toxinas.

Las aguas termales contribuyen a aliviar dolores musculares y articulares. Además, las altas temperaturas estimulan la sudoración —lo que facilita la expulsión de toxinas— y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Por estos motivos, la visita a las termas trasciende el ocio y se convierte en una alternativa para el cuidado de la salud.

Las termas Los Gauchos Entre las opciones de la provincia se encuentra Termas Los Gauchos, un complejo ubicado a más de 850 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 170 kilómetros de Bahía Blanca. Sus aguas emergen desde más de mil metros de profundidad a una temperatura de 80 °C, siendo ricas en minerales como yodo, bromo y hierro. Al llegar a la superficie, el agua es canalizada hacia las piletas del hotel y el lago del predio.