A la altura de Islandia: las termas argentinas rodeadas de nieve ideales para las vacaciones de invierno

Sumergirse en aguas que oscilan entre los 36°C y 40°C mientras el paisaje exterior está completamente cubierto de blanco es la tentadora propuesta de Copahue para estas vacaciones de invierno.

La experiencia de sumergirse en aguas termales rodeadas de nieve ofrece un contraste fascinante entre el calor del agua (entre 36° C y 40° C) y el frío extremo exterior. Este tipo de turismo es uno de los más buscados durante las vacaciones de invierno porque combina el relaz con paisajes inigualables.

Esta experiencia se puede disfrutar en Copahue. Durante la temporada de Termas Nieve, el complejo termal al pie del volcán queda cubierto de blanco y ofrece circuitos terapéuticos con inmersiones en pozones azufrosos.

La propuesta invernal se organiza en tres opciones: el Circuito Aire, que combina inmersión con sesiones de vapor; el Circuito Tierra, ideal para quienes buscan propiedades fangosas más profundas en la famosa Laguna del Chancho; y el Circuito Fuego, enfocado en una experiencia fuertemente revitalizante mediante vapores sulfurosos.

Las termas rodeadas de nieve. Archivo La instalación ofrece piletas naturales y vapores ricos en minerales, consideradas de las mejores a nivel internacional junto a las de Islandia y Japón.

Dónde conseguir y cuánto salen las entradas de las termas El costo de cada circuito es de $50.000 y se pueden adquirir en la Avenida Ricardo Beaulieu. Además, la facturación del circuito termal se realizará directamente en el Centro Termal Caviahue. Pero todos los visitantes deben completar una declaración jurada obligatoria.