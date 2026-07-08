El ejercicio que los médicos exigen después de los 60 años y no es caminar

Si tienes más de 60 años y solo caminas, estás perdiendo el tiempo con tu salud. 3 ejercicios diarios que te salvan.

Caminar todos los días ya no es suficiente para mantener un cuerpo fuerte después de los 60 años. El organismo necesita estímulos diferentes para frenar la pérdida de masa muscular y asegurar la autonomía con ejercicio.

Los tres pilares del movimiento diario El ejercicio de fuerza con bandas elásticas o pesas ligeras es vital para proteger la densidad de los huesos. Esta práctica activa los músculos principales, acelera el metabolismo y evita las caídas peligrosas que ocurren por debilidad motriz.

Los ejercicios de equilibrio dinámico, como pararse sobre un solo pie o hacer taichí, cambian la estabilidad de forma drástica. Estas actividades coordinan la mente con los pies, agilizan los reflejos y devuelven la seguridad al caminar en superficies irregulares.