La perturbadora comedia de Anya Taylor-Joy en Netflix

De qué trata la macabra cena con Anya Taylor-Joy que todos están viendo en Netflix. Comedia negra...

La cena termina en pánico. Una simple cita romántica se convierte rápidamente en una retorcida lucha por sobrevivir cuando los platos lujosos revelan siniestras intenciones. El público devora por completo esta comedia en Netflix.

Netflix:el macabro banquete en una isla misteriosa La trama de El menú acompaña a Margot, una joven interpretada por Anya Taylor-Joy, junto a su adinerado novio obsesionado con la gastronomía. Ambos abordan un bote privado para cenar en un restorán sumamente lujoso y aislado del continente, dirigido por un chef legendario y demente.