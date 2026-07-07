Netflix estrenó capítulos de la serie coreana más tierna y comentada de la plataforma

Este reality coreano de Netflix, disponible con su segunda temporada, explora las complejidades del amor moderno y las presiones sociales que dificultan las relaciones.

Se estrena la segunda temporada de Más vale tarde que solteros, un reality show coreano de citas disponible en Netflix. Los nuevos capítulos son perfectos para desconectar de la rutina y reirse hasta las lágrimas.

El programa reúne a un grupo de solteros "eternos" o introvertidos que nunca antes han tenido una relación sentimental ni han salido con nadie. Para ayudarlos a dar sus primeros pasos en el amor, el programa les brinda entrenamiento emocional y un cambio de imagen de la mano de expertos. Después de esa preparación, los participantes se trasladan a un elegante hotel para convivir y tener sus primeras y, a menudo torpes, pero tienas citas.

Por qué ver la serie La serie destaca por tener interacciones genuinas y tiernas, mostrando los nervios reales de personas que buscan el amor por primera vez. El reality fue una de las sorpresas más comentadas de Netflix debido a su enfoque radicalmente opuesto al de otros realities de citas tradicionales.

Los nuevos capítulos de la serie se estrenan el 7 de julio. Netflix La serie es recomendada por sus personajes comunes y corrientes con reacciones, nervios e inseguridades reales. Pero también explora cómo las presiones laborales, el aislamiento potenciado por la pandemia y las expectativas sociales han hecho que muchos jóvenes vean el amor real como un lujo inalcanzable.