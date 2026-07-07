Los 3 ejercicios que necesitás para tonificar el cuerpo después de los 40 en vacaciones de invierno
Lejos de rutinas complejas, la recomendación para iniciarse en el ejercicio post-40 se centra en tres movimientos fundamentales que abarcan tren inferior y superior.
Los ejercicios básicos utilizando el propio peso corporal o mancuernas livianas a veces son más que suficiente para tonificar el cuerpo. La clave es cuidar la técnica, entrenar dos o tres veces por semana y permitir que el cuerpo se recupere.
El entrenamiento de fuerza es clave para las mujeres y hombres mayores de 40 años. Sin embargo, el error de muchos es pensar que se debe levantar mucho peso desde el primer día. Esto fatiga el músculo en exceso e interrumpe la constancia del entrenamiento.
La rutina de fuerza sencilla y corta
Lejos de los programas complicados y los pesos extremos, la rutina recomendada para comenzar a entrenar consiste en tres ejercicios.
La sentadilla es un ejercicio fundamental que fortalece las piernas y el abdomen. Mejora la movilidad, el equilibrio y la postura, además de proteger las articulaciones y favorecer la densidad ósea para prevenir lesiones a largo plazo. Al involucrar grandes grupos musculares, estimula el gasto energético y mejora la sensibilidad a la insulina.
Las zancadas son clave para tonificar todo el tren inferior de forma independiente. Este ejercicio corrige los desequilibrios musculares, potencia los glúteos y mejora profundamente el equilibrio, la estabilidad del core y la movilidad de la cadera.
Este movimiento se puede realizar hacia atrás o hacia adelante, dependiendo del objetivo buscado. Cuando se hacen hacia atrás el esfuerzo se concentra en los glúteos, pero cuando se hace hacia adelante se tonifican los cuádriceps.
Por último, no pueden faltar las flexiones. Este movimiento es fundamental para desarrollar el tren superior sin necesidad de equipo. Es el más elegido porque fortalece pectorales, hombros y tríceps mientras activa el abdomen, mejora la postura, eleva el ritmo cardíaco.