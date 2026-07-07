Los 3 ejercicios que necesitás para tonificar el cuerpo después de los 40 en vacaciones de invierno

Lejos de rutinas complejas, la recomendación para iniciarse en el ejercicio post-40 se centra en tres movimientos fundamentales que abarcan tren inferior y superior.

Los ejercicios básicos utilizando el propio peso corporal o mancuernas livianas a veces son más que suficiente para tonificar el cuerpo. La clave es cuidar la técnica, entrenar dos o tres veces por semana y permitir que el cuerpo se recupere.

El entrenamiento de fuerza es clave para las mujeres y hombres mayores de 40 años. Sin embargo, el error de muchos es pensar que se debe levantar mucho peso desde el primer día. Esto fatiga el músculo en exceso e interrumpe la constancia del entrenamiento.

La rutina de fuerza sencilla y corta Lejos de los programas complicados y los pesos extremos, la rutina recomendada para comenzar a entrenar consiste en tres ejercicios.

La sentadilla es un ejercicio fundamental que fortalece las piernas y el abdomen. Mejora la movilidad, el equilibrio y la postura, además de proteger las articulaciones y favorecer la densidad ósea para prevenir lesiones a largo plazo. Al involucrar grandes grupos musculares, estimula el gasto energético y mejora la sensibilidad a la insulina.

La sentadilla es fundamental para tonificar las piernas. Archivo Las zancadas son clave para tonificar todo el tren inferior de forma independiente. Este ejercicio corrige los desequilibrios musculares, potencia los glúteos y mejora profundamente el equilibrio, la estabilidad del core y la movilidad de la cadera.