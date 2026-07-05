Qué es el Hot Pilates, la disciplina fit en tendencia que llegó a la Argentina: cuáles son sus beneficios

Después de conquistar estudios de Los Ángeles y convertirse en la rutina favorita de celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber , el Hot Pilates ya tiene su primer espacio en Argentina . La propuesta combina ejercicio con alto nivel de intensidad, calor infrarrojo y una experiencia inmersiva que busca ir mucho más allá del entrenamiento físico.

Las formas tradicionales de entrenar empiezan a perder terreno frente a las propuestas que buscan combinar movimiento, entretenimiento, bienestar y salud mental. En ese escenario aparece el Hot Pilates , una disciplina que nació en Estados Unidos y que suma un ingrediente poco habitual: el calor.

El método comenzó a popularizarse en Los Ángeles, donde distintos estudios incorporaron música, iluminación y salas calefaccionadas para transformar las clases de pilates en una experiencia sensorial. La tendencia rápidamente ganó seguidores entre celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Miley Cyrus y Lady Gaga , quienes encontraron en esta modalidad una alternativa desafiante y consciente para mantenerse activas.

Ahora, la disciplina desembarcó en Buenos Aires de la mano de Hottest Studio , el primer espacio del país especializado exclusivamente en Hot Pilates. En diálogo con MDZ , Florencia Fraga , fundadora del estudio, aseguró que el fin de esta disciplina trasciende el entrenamiento físico. "Es una experiencia donde realmente podés desconectar de todo lo exterior para conectar con tu cuerpo y con el aquí y el ahora”, expresó Fraga, quien también es preparadora física, instructora de Pole Dance y cantante.

El famoso método Pilates fue creado por Joseph Hubertus Pilates durante la primera mitad del siglo XX como un método de rehabilitación física que buscaba fortalecer el cuerpo a través del control del movimiento, la respiración y la postura.

Con el paso de las décadas surgieron distintas variantes. La más conocida es el reformer, que utiliza camillas con resortes y poleas. Otra es el pilates mat, desarrollado sobre una colchoneta y centrado en el propio peso corporal. El Hot Pilates toma como base este último formato, pero incorpora una sala climatizada con calor infrarrojo que mantiene una temperatura superior a los 35 grados y una humedad controlada.

"Esta disciplina tiene como base el Pilates Mat, que es el pilates más tradicional sobre colchoneta, pero tiene un diferencial: el espacio calefaccionado por calor infrarrojo. Es un calor que no se siente tanto en el aire sino directamente en el cuerpo", explicó Fraga a MDZ.

Flor Fraga, junto a las chicas que practican Hot Pilates. Instagram @hottest.studio

En diálogo con esta periodista, la especialista destacó que este tipo de calor se utiliza desde hace años en tratamientos de kinesiología por sus efectos sobre la musculatura. "Lo traemos como complemento a todo lo maravilloso que ya es el pilates. Además, las clases son mucho más dinámicas porque fusionan danza, entrenamiento funcional y ejercicios de fuerza”, señaló Fraga.

Cuáles son los beneficios del Hot Pilates

Aunque el calor es uno de sus grandes diferenciales, Fraga asegura que el verdadero beneficio aparece cuando se combina con el movimiento. "Más allá de mejorar la postura, fortalecer el centro del cuerpo o aumentar la capacidad respiratoria, creo que el mayor beneficio es mental”, sostuvo la preparadora física, y agregó: "Es poder estar realmente en el momento presente, sin un afuera, disfrutando ese espacio para conectar con uno mismo”.

Desde el punto de vista fisiológico, el calor infrarrojo produce una vasodilatación que mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos, favoreciendo la elasticidad y permitiendo realizar movimientos con mayor amplitud.

Además, el organismo activa sus mecanismos naturales de regulación térmica, por lo que el esfuerzo cardiovascular aumenta de manera moderada durante la práctica. Al finalizar la clase, el calor también contribuye a relajar el sistema nervioso, generando una sensación de bienestar y relajación.

Una experiencia inversiva dentro del estudio

Además de introducir el Hot Pilates en Argentina, Hottest Studio incorporó una propuesta poco habitual en el país: una sala inmersiva donde las clases se desarrollan acompañadas por proyecciones visuales y cromoterapia.

La sede de Caballito cuenta con dos espacios diferenciados:

Por un lado, el Hot Room , donde las clases se realizan con calor infrarrojo y buscan mejorar la movilidad, la circulación, la flexibilidad y generar una intensa transpiración.

, donde las clases se realizan con calor infrarrojo y buscan mejorar la movilidad, la circulación, la flexibilidad y generar una intensa transpiración. Por otro, el Immersive Room, equipado con proyecciones envolventes y estímulos lumínicos que acompañan el entrenamiento para potenciar la conexión entre cuerpo y mente. "La idea es que entrenar deje de ser algo mecánico y se convierta en una experiencia", contó Fraga.

Quiénes pueden practicar Hot Pilates

Aunque se trata de una actividad apta para la mayoría de las personas, los especialistas recomiendan realizar previamente un apto médico, especialmente cuando el entrenamiento se desarrolla en ambientes de alta temperatura. Personas con hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares o embarazadas deberían consultar previamente con su médico antes de realizar este tipo de actividad física.

El calor incrementa la frecuencia cardíaca y la exigencia del organismo, por lo que la evaluación profesional resulta fundamental para entrenar de manera segura.

El primer estudio de Hot Pilates del país

Hottest Studio cuenta actualmente con sedes en Colegiales y Caballito y ofrece clases exclusivamente para mujeres. Además del entrenamiento con calor infrarrojo, el espacio apuesta por una propuesta integral donde el bienestar físico convive con el cuidado de la salud mental, buscando que cada clase sea una experiencia que combine movimiento, relajación y disfrute.