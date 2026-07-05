Cómo se encuentra el paso a Chile este domingo

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Paso Pehuenche cerrado.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este domingo, el pronóstico indica "cielo parcialmente nublado a nublado. Mejorando durante la mañana. Frío moderado a severo". Con registros bajo cero, estas son las temperaturas a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 7°

Punta de Vaca: - 13°

Puente del Inca: - 16°

Las Cuevas: - 17° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.