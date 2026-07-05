Mendoza: cuándo empieza a mejorar el tiempo tras varios días de frío intenso

La mejora del tiempo empezará a notarse desde el lunes en Mendoza, pero será lenta: las máximas subirán de a poco y las mínimas seguirán muy bajas.

La mejora del tiempo comenzará a verse en las máximas desde el lunes en Mendoza, aunque las madrugadas seguirán muy frías.

Después de varios días con temperaturas muy frías en Mendoza, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional muestra una mejora gradual para la semana que viene. El cambio no será brusco ni alcanzará para hablar de un alivio completo, pero sí se notará una recuperación paulatina en las máximas a partir del lunes, cuando se espera que la máxima llegue a 12° y la mínima caiga a -2°.

Para el martes, en tanto, se espera una máxima de 13° y una mínima de 3°, con una suba leve, pero todavía dentro de un escenario muy fresco. La tendencia continuará el miércoles, cuando la máxima volverá a ubicarse en 13° y la mínima subirá a 5°.

Recién el jueves se notará una mejora algo más marcada en Mendoza, con una máxima de 15° y una mínima de 4°, en lo que aparece como el día más templado de toda la seguidilla. Hacia el cierre de la semana, el repunte seguirá, aunque sin grandes saltos.