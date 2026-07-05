La nieve en El Challao y una emotiva canción de Pocho Sosa

Mirá la fotogalería de la nieve de esta semana en El Challao , con la música y poesía de hermosa canción interpretada por Pocho Sosa .

La nieve que cubrió Mendoza en la última semana dejó una inolvidable postal de invierno en El Challao. Árboles, cerros, senderos y jardines amanecieron de blanco, transformando el piedemonte en un paisaje único. Este video reúne una fotogalería de esas imágenes acompañadas por una emotiva canción de Pocho Sosa

La nieve cubrió árboles, senderos y cerros de El Challao, dejando una de las postales más bellas del invierno mendocino. @mgsimonovich Un recorrido entre imágenes y música El video reúne una selección de fotografías de plantas y del paisaje nevado acompañadas por las letras de la canción El bosque, interpretada por Pocho Sosa, quien falleció el 14 de junio último a los 82 años. La combinación de imágenes y música busca transmitir algo más que la poesía de la canción: también la calma, la belleza y la identidad que caracterizan a esta zona del Gran Mendoza.

La nieve transformó El Challao Las bajas temperaturas permitieron que el 2 de julio último la nieve cubriera arboledas y laderas de El Challao. Durante varias horas, el paisaje habitual cambió por completo y ofreció imágenes poco frecuentes que atrajeron a vecinos y amantes de la naturaleza.

Árboles cubiertos de nieve y un silencio poco habitual convirtieron a El Challao en uno de los escenarios más fotografiados del invierno. @mgsimonovich Un invierno para guardar en la memoria Aunque la nieve suele durar poco en El Challao, esta vez dejó recuerdos que permanecerán por mucho tiempo porque dejó imágenes que invitan a detenerse y contemplar el paisaje para redescubrir la riqueza de la naturaleza local: