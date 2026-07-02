Los mejores videos de la nieve en Buenos Aires y otros puntos del país

Este jueves, Argentina vive uno de los días más fríos del año , de acuerdo a lo informado por los servicios meteorológicos. Las bajas temperaturas comenzaron a mostrar sus efectos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza , donde se registró nieve .

Las primeras imágenes comenzaron a difundirse durante la madrugada a través de las redes sociales. Vecinos de las localidades compartieron videos en los que se observa la caída de copos de nieve y aguanieve.

El episodio había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre el avance de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso de la temperatura y generar condiciones favorables para precipitaciones invernales en zonas donde este tipo de fenómenos no suele presentarse.

La ola polar también se hizo sentir en otras regiones del país. En distintas provincias del centro y del sur se registraron heladas generalizadas y temperaturas extremas , con registros de hasta 14 grados bajo cero en algunas localidades de la Patagonia .

Según los pronósticos oficiales, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Incluso, el viernes podría convertirse en la jornada más fría del año para el AMBA.

En varias localidades bonaerenses se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C y heladas desde las primeras horas de la mañana, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondaría 1 °C.

Pese al intenso frío, no se prevén precipitaciones significativas para el cierre de la semana. El tiempo se mantendría estable, con cielo poco nuboso y condiciones propicias para la formación de nuevas heladas durante las primeras horas del día.

Aunque las nevadas en el AMBA constituyen un fenómeno poco frecuente, las condiciones registradas durante esta ola polar reavivaron el recuerdo de la nevada del 9 de julio de 2007, cuando la Ciudad de Buenos Aires volvió a cubrirse de blanco por primera vez en casi nueve décadas.