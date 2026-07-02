Frío polar: a qué hora puede caer nieve este jueves en Buenos Aires

El frío polar sigue instalado en gran parte de la provincia de Buenos Aires y, para este jueves, algunos pronósticos volvieron a abrir la posibilidad de nevadas. El foco está puesto en una ciudad del sudeste bonaerense, donde el meteorológico estima que caigan copos de nieve en un momento particular del día.

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, la localidad de Balcarce presenta un 30% de probabilidad de nieve durante la madrugada del jueves, con mayores posibilidades entre las 4 y las 6 de la mañana.

Es que, según indicaron, las condiciones que se darán son favorables para el fenómeno, como una temperatura mínima de -2°C, una máxima de 8°C y nubosidad variable.

Aunque la probabilidad es moderada, el pronóstico despertó expectativas porque las condiciones atmosféricas podrían permitir la caída de nieve o aguanieve en sectores del sudeste bonaerense.

Balcarce no es el único punto bajo seguimiento. En los últimos días, distintos pronósticos también señalaron posibilidades de nieve o aguanieve en zonas serranas del sur de la provincia, entre ellas:

Tornquist.

Villa Ventana.

Sierra de la Ventana.

Estas localidades reúnen mejores condiciones por su ubicación, el relieve serrano y el ingreso de una intensa masa de aire polar que afecta a gran parte del territorio bonaerense.

El frío polar seguirá durante los próximos días

La probabilidad de nieve se da en medio de una de las olas de frío más intensas de los últimos años. El invierno de 2026 mantiene temperaturas muy por debajo de lo habitual y favorece la aparición de fenómenos poco frecuentes en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, los pronósticos anticipan que las bajas temperaturas seguirán durante los próximos días, con heladas generalizadas, especialmente en el interior bonaerense. Mientras tanto, los especialistas siguen la evolución de la humedad y la nubosidad para confirmar si finalmente se producen las nevadas.

Dónde queda Balcarce

Balcarce está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 75 kilómetros de Mar del Plata. La ciudad forma parte del sistema serrano de Tandilia, una característica que, junto con las bajas temperaturas, aumenta las posibilidades de registrar nieve cuando se dan las condiciones atmosféricas.