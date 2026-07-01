Comenzó a nevar en Mendoza: los lugares que se tiñeron de blanco en la provincia

La nieve finalmente comenzó a hacerse presente en Mendoza . Durante la mañana de este miércoles empezaron a circular videos grabados en San Rafael donde se observa la caída de los primeros copos, marcando el inicio de las esperadas nevadas en la provincia.

Aunque por el momento se trata de una nevada leve, las imágenes compartidas por vecinos en este primer día de julio de 2026 reflejan que el fenómeno ya llegó al sur mendocino. La expectativa ahora está puesta en cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas durante el resto de la jornada y si la nieve llegará al Gran Mendoza.

El frío intenso continúa siendo el protagonista en Mendoza . La provincia atraviesa una fuerte ola polar , con temperaturas muy bajas y alertas meteorológicas por nevadas y frío extremo, especialmente en sectores de la cordillera y del sur provincial.

Así luce la Plaza de San Rafael ante la ola polar que afecta a toda Mendoza.

Las condiciones que favorecen la presencia de nieve comenzaron a consolidarse en las últimas horas gracias al ingreso de una masa de aire muy frío, combinada con humedad e inestabilidad. Ese escenario era el esperado por los especialistas para que aparecieran las primeras precipitaciones níveas.

Por otra parte, el pronóstico mantiene la posibilidad de nuevas nevadas en distintos sectores de Mendoza durante las próximas horas, mientras persisten las bajas temperaturas que afectan a gran parte del territorio provincial. La situación incluso llevó a la suspensión de clases en algunas zonas por las condiciones climáticas y el riesgo que representan las intensas heladas para la circulación.

Por ahora, San Rafael fue el primer departamento donde comenzaron a verse los copos de nieve. Con la ola polar instalada sobre Mendoza, el seguimiento de la evolución del tiempo continuará siendo permanente durante las próximas jornadas.

Las imágenes de la nieve en San Rafael

Gentileza vecinos de San Rafael

Gentileza vecinos de San Rafael

Los diferentes lugares de Mendoza que se tiñeron de blanco

Con el correr de las horas cada vez más sectores de la provincia comenzaron a recibir copos de nieve en su territorio. Al mismo tiempo, las imágenes de la nieve en cada uno de estos lugares no tardaron en circular.

Milagros Lostes / MDZ

El camino a Cacheuta en Luján de Cuyo y el Manzano Histórico son algunos de los paisajes mendocinos que se han ido cubriendo de nieve con el transcurso de la mañana este miércoles.