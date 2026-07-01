Del Ejército español a YouTube: la historia de Luli Pampín, la mendocina que se convirtió en estrella infantil

Luli Pampín está por vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante infantil , que ya tiene más de 21 millones de suscriptores en YouTube, está preparando su regreso a la Argentina, luego de vivir en España desde los 11 años, de la mano del tour internacional “Millones de Gracias: World Tour”.

La artista, oriunda de la provincia de Mendoza , regresará a su ciudad natal para presentar El libro musical , un espectáculo “mágico y emocionante que invita a grandes y chicos a sumergirse en el maravilloso universo de los libros, la imaginación y las canciones”, según sus palabras. Asimismo, tiene dos shows programados en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires , para las vacaciones de invierno.

La vuelta tiene para ella un peso especial. No se trata solo de una fecha más dentro de una gira, sino de un regreso al lugar donde pasó parte de su infancia antes de emigrar a España. “Es muy especial para mí volver a Mendoza, recorrer esas calles, ver los árboles, estar en algo que es parte de mi infancia”, contó la artista a MDZ .

Detrás del personaje colorido que conquistó a millones de chicos hay una historia marcada por la emigración, su paso por el Ejército español y la maternidad que terminó de cambiarle el rumbo. En diálogo con MDZ , Lucía Pérez Gerardi -el nombre real detrás de Luli Pampín - repasó ese los inicios del personaje que le cambió la vida y reconoció cuán significativo es para ella este regreso.

- Te estás preparando para tocar en el Movistar Arena, en el Arena Maipú de Mendoza y para una gira internacional. ¿Cómo te encontrás en este momento? ¿Qué sentís?

- Súper emocionada. Ir a Argentina es algo increíble. Es tremendo estar en el interior, en Buenos Aires. Estoy muy emocionada, contando los días.

- Viviste tu infancia en la provincia de Mendoza. ¿Qué recordás de tu infancia?

- Yo me recuerdo siempre cantando, bailando y jugando siempre en la calle. Mi mamá siempre se ríe de mí porque dice que parecía un monito arriba de los árboles. Viví en la naturaleza y creo que eso está muy arraigado dentro mío y también dentro de Luli Pampín, con respecto a lo que yo creo. Y siempre que compongo lo que sea o escribo, como que me voy a esa época, a esa infancia mía, a esos juegos en el exterior.

Luli Pampín trabajó en el Ejército español antes de dedicarse a la música. Gentileza

- ¿Qué escuchabas de chiquita?

- Cuando era más chiquita bailaba con Thalía, con Shakira. Después tuve mi época de Bandana, Mambrú y Xuxa. También escuchaba La Renga porque era el grupo preferido de mi hermano mayor y yo quería ser como él.

Tuve una época en la que veía Chiquititas, de Cebollitas. A medida que iba creciendo, empecé a escuchar mucho a Michael Jackson y mucha música que me ponía mi papá de su época. Un poquito de todo.

- Siendo muy chica emigraste a España. ¿Cómo se dio? ¿Extrañabas Mendoza o tu vida en Argentina? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en ese país?

- Tenía 11; estaba por cumplir 12. Yo creo que cuando uno es más joven no entiende mucho lo que significa el mensaje o la motivación que hay detrás de una inmigración, que es porque los padres deciden tener una vida mejor para sus hijos. Nosotros somos cinco, somos un montón. Entonces, la situación era difícil para nosotros y mis padres buscaron una vida mejor.

Siempre es difícil dejar atrás a tus amigos, dejar atrás a tu familia, y volver, en el país al que vas, a hacer amigos y arraigarte a ese país. Entonces, yo creo que siempre que alguien emigra tiene ese corazón como dividido entre la cultura que dejó atrás y la cultura que es parte de su vida.

Yo soy muy feliz de tener a Argentina en mi corazón y también de tener de España todo lo que aprendí. Entonces, cuando uno es más pequeño y no lo entiende muy bien, pues es más duro. Aunque, por suerte, era pequeña y no fue tan duro como pudo haber sido, a lo mejor, para mis padres.

El paso de Luli Pampín por el Ejército español

- Apenas terminaste la escuela optaste por unirte al Ejército español ¿Por qué elegiste esa primera carrera?

- Sí, estuve en el Ejército unos 10 años y un poco más. Cuando tenía 17, a punto de tener 18, tenía que elegir la carrera que iba a estudiar y tuve una compañera que me habló del Ejército. Me contó cómo era y me interesó un montón. Cuando uno es joven, pues tiene otras aspiraciones en la vida o tiene otras metas. En ese momento me pareció muy bien el hecho de recorrer el mundo, España, el deporte, el aprender un montón de cosas que en ese momento fueron interesantes.

Pero sí que es verdad que uno va creciendo, los gustos van cambiando, las metas van cambiando, y me di cuenta, cuando tuve a mi primer hijo, de que ya no me sentía tan identificada con ese trabajo y de que quería hacer algo artístico, que es lo que siempre me había llamado la atención. Y fue en ese momento cuando Luli empezó a llamarme.

- Pero antes de hacer el clic y decir “por acá”, ya venías preparándote artísticamente, ¿no? ¿Cómo fue la preparación previa a tomar esa decisión?

- De pequeña, siempre estuve cantando y bailando. Era lo que más me gustaba hacer. Estuve después en el coro del conservatorio, aprendiendo. Pero es verdad que, como me daba tanta vergüenza hacerlo delante de los demás, estaba bien aprender y cantar, pero sola.

Luli Pampín se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 11 y 12 de julio. Gentileza

Y, ¿sabés qué? La primera vez que me animé a cantar sola fue cuando estaba embarazada. Canté una partecita y como que algo cambió en mí con el embarazo. Después, cuando tuve a mi hijo y le cantaba a él, quería ser como un ejemplo, por lo que me di cuenta de que tenía que quedar atrás ese miedo. Entonces, él fue el que me dio realmente la fuerza para dedicarme a algo que me gustaba.

- Y una vez que decidiste dar este paso, arrancaste a hacer todo sola, a autogestionarte. Además de cantar y poner la cara, también tuviste que crear el estilo, la escenografía y subir los videos a YouTube. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a ser la persona que sos hoy?

- Fue como muy natural, muy de a poquito. Pensé, con mucha ilusión: “Quiero ser un personaje”. Así que elegí el nombre, el traje y las canciones. Al principio lo hacía todo yo, pero como me gustaba tanto, estaba tan metida, fui disfrutando desde el primer día hasta ahora, que sigo siendo igual. Sigo pensando y creando todo desde primera plana con el equipo, pero siempre como algo muy personal, muy familiar, desde el lado de la maternidad.

- ¿Y por qué elegiste al público infantil?

- Fue realmente por mi hijo, porque estábamos todas las tardes cantando y bailando, y yo veía que él era muy feliz haciéndolo y yo también. Entonces pensé: si él es tan feliz, ¿por qué no puedo hacerlo para otros niños? Y fue ahí donde nació esa chispa de reencontrar a mi niña interior y de estar con mi pequeño.

- ¿Y él ahora ve tus videos, va a ver tus shows? ¿Cómo reacciona cuando te ve así?

- Él ya tiene 11 años y sigue siendo mi inspiración y me ayuda un montón. Es bastante crítico también, en el sentido de que me ayuda a decir: “Bueno, esto funciona más”. O sea, le gusta participar. Y tengo a mi hija pequeña, de 3 años, que también es parte de Luli Pampín. Entonces lo vivo en casa día a día, así que estoy súper contenta de poder compartirlo con mis hijos también.

- Al ser artista infantil, a la vez, sos una especie de comunicadora al llegar a ese público. ¿Qué creés que es importante hacerles llegar a los niños en una era de mucha conectividad, muchas pantallas? ¿Cuál es el mensaje que vos querés dar?

- Como precisamente decís, yo soy parte de esa era digital; el mundo cambia, y soy parte de esa digitalización. Entonces me lo tomo muy en serio. Creo que tengo una responsabilidad muy grande en mis manos, con cada canción, con cada mensaje, con cada show, de intentar siempre dejar un mensaje que les quede para siempre, así como me pasó a mí con cosas de mi infancia. Quiero que, cuando sean adultos, recuerden y les sirva lo que aprendieron conmigo.

Entonces, me gusta mucho en el sentido de que no es solo entretenimiento, sino dejar algo más allá, que perdura en el tiempo, como por ejemplo el mensaje que hay en este show del libro musical con el que vamos a Mendoza, que incentiva la lectura.

El regreso de Luli Pampín a Mendoza

- El 18 de julio vas a presentarte en el Arena Maipú de Mendoza. Contame qué venís preparando para y qué significa para vos volver a la provincia después de tanto tiempo.

- Es muy especial para mí estar en Mendoza, recorrer esas calles, ver los árboles, estar en el lugar que es parte de mi infancia. Es algo muy especial y me encanta haberme ido de chiquita y volver siendo una mujer, siendo una mamá, siendo una artista. Me parece muy lindo el cambio.

Y estoy muy orgullosa del show, que quiero tanto, porque considero que es lectura: que los niños, al final del show, se vayan con ganas de leer o se vayan con esa intención. Porque tenemos un antagonista, que es el polvo que se acumula en los libros que pasan mucho tiempo sin ser leídos. Entonces, ellos van a querer que también en sus casas eso no pase y no se acumule ese polvo. Entonces, esa misión cumplida es un orgullo para mí.

- También vas a dar dos shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es desafiante para vos?

- Es la primera vez que hago el Movistar Arena en Buenos Aires, así que estoy muy emocionada de hacer algo tan grandioso. Ya estuve llorando muchísimo de la emoción. Es difícil decir lo que para mí significa el hecho de volver a Argentina y el hecho de poder estar en mi provincia o de hacer un Movistar. Es un sueño muy grande.

Precisamente de eso va este show “Millones de gracias”, de que los padres, los abuelos, los tíos, los niños, conozcan esa historia real que hay detrás de Luli Pampín, que es la de una mamá que estaba sola pero que jamás imaginó ni dejó de soñar que iba a llegar a tantos millones de niños. Y de devolverles todo lo que ellos me han entregado con esta gran fiesta, que va a ser un viaje emocional.

Va a ser como una gran fiesta por todo lo alto para celebrar esos 10 años de carrera y el récord de ser la primera artista infantil en tener 21 millones de suscriptores y 21 mil millones de visitas.

- ¿A dónde querés llegar? ¿Qué sueño te falta por cumplir?

- Ya todos los sueños que podía tener ya los cumplí. Como que me siento muy agradecida con lo que ya cumplí. O sea, todo lo que en estos 10 años de carrera ha sido un sueño cumplido. Entonces creo que hay que saber agradecer lo que uno ya tiene y lo que a uno, en este momento, lo hace feliz. Y, para mí, volver a la Argentina, es un sueño cumplido.

Cuándo son los shows de Luli Pampín en Argentina

Luli Pampín en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires : 11 y 12 de julio a las 15 horas. Entradas a la venta a través del sitio oficial del Movistar Arena .

: 11 y 12 de julio a las 15 horas. Entradas a la venta a través del sitio oficial del . Luli Pampín en el Arena Maipú de Mendoza: 18 de julio a las 17 horas. Entradas a la venta a través de Ticketek.

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