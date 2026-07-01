"Había fuego...": la íntima confesión de Adriana Aguirre sobre su fogoso romance con Paco Amoroso, cantante 42 años menor

En una entrevista exclusiva, la exvedette explicó por qué prefiere tener citas con parejas que tengan entre 30 y 50 años.

Adriana Aguirre volvió a convertirse en el centro de atención mediática tras brindar una entrevista muy sincera. A los 74 años, la reconocida exvedette conversó con el periodista Rulo Schijman para Infobae y abordó con total naturalidad cómo vive su sexualidad en la actualidad.

Durante la charla, la actriz dejó en claro que tiene una fuerte preferencia por los hombres más jóvenes, estableciendo un rango de edad que oscila entre los 30 y los 50 años. Al respecto, utilizó una llamativa metáfora estética: "Cuando tengo un touch and go es colágeno, olvidate", sentenció.

Adriana Aguirre actualmente tiene 74 años. La 100 - Cienradios Aguirre justificó su elección al cuestionar la actitud de las personas de su misma generación. "Son muy criticones los tipos más grandes. Porque se sienten viejos y piensan que una es vieja. Tienen una mentalidad de viejos chotos. No, no, por ese lado no va", explicó de manera tajante.

La relación con Paco Amoroso, 42 años menor A raíz de sus dichos, el entrevistador indagó sobre su recordado vínculo con el músico Paco Amoroso, quien es 42 años menor que ella. La respuesta de la entrevistada denotó nostalgia al exclamar que lo vivido con el artista "fue... wow".

Paco Amoroso es 42 años menor que Adriana Aguirre. Captura TV España La relación nació durante el rodaje del videoclip Paga Dios, que el músico comparte con Ca7riel. Aguirre recordó una improvisación en la pileta que modificó la dinámica entre ambos: "Yo me puse una uva y se la pasé en la boca. Creo que se la tragó a la uva. Había fuego en esa boca".