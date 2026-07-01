"Venían a los tiros": conmoción en los medios por la inesperada separación de un famoso periodista

Pepe Ochoa paralizó la televisión al dar a conocer la ruptura de una querida pareja que tuvo una gran historia de amor.

Una separación que se mantuvo oculta durante meses y que hoy sale a la luz.

Este lunes, Pepe Ochoa sorprendió a todos en LAM al revelar una inesperada separación en el mundo del periodismo. De manera enigmática, el panelista del ciclo dio algunas pistas sobre los protagonistas de esta noticia y luego develó los nombres.

"Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia", aseguró Ochoa.

Pepe Ochoa dio a conocer la novedad. Captura de pantalla Youtube América TV. El periodista aportó más detalles sobre la situación sentimental que, según contó, atravesaba la pareja. "La relación no daba para más, venían a los tiros", aseveró el panelista respecto a los factores que habrían incidido en el quiebre de la pareja.

Finalmente, terminó con el misterio y dio el nombre que había mantenido en reserva: "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás", soltó. De acuerdo con la información que brindó, el periodista deportivo y Carmela Carey habrían puesto fin a su relación durante 2025, aunque la noticia recién trascendió en las últimas horas.

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey decidieron poner fin a su historia de amor. X @PtcRecargado. Bonadeo y Carey construyeron una historia de amor lejos de las cámaras. Siempre eligieron preservar su intimidad y mantener a su familia alejada de la exposición pública, una decisión que el periodista sostuvo a lo largo de toda su carrera.