"Venían a los tiros": conmoción en los medios por la inesperada separación de un famoso periodista
Pepe Ochoa paralizó la televisión al dar a conocer la ruptura de una querida pareja que tuvo una gran historia de amor.
Este lunes, Pepe Ochoa sorprendió a todos en LAM al revelar una inesperada separación en el mundo del periodismo. De manera enigmática, el panelista del ciclo dio algunas pistas sobre los protagonistas de esta noticia y luego develó los nombres.
"Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia", aseguró Ochoa.
El periodista aportó más detalles sobre la situación sentimental que, según contó, atravesaba la pareja. "La relación no daba para más, venían a los tiros", aseveró el panelista respecto a los factores que habrían incidido en el quiebre de la pareja.
Finalmente, terminó con el misterio y dio el nombre que había mantenido en reserva: "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás", soltó. De acuerdo con la información que brindó, el periodista deportivo y Carmela Carey habrían puesto fin a su relación durante 2025, aunque la noticia recién trascendió en las últimas horas.
Bonadeo y Carey construyeron una historia de amor lejos de las cámaras. Siempre eligieron preservar su intimidad y mantener a su familia alejada de la exposición pública, una decisión que el periodista sostuvo a lo largo de toda su carrera.
Esa reserva hizo que la ruptura sorprendiera tanto al ambiente periodístico como al del espectáculo. Tras varios años de relación y una extensa vida compartida, la pareja habría decidido cerrar una etapa, luego de varios intentos por recomponer el vínculo.