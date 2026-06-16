De la separación por presuntas infidelidades a la reconciliación: qué famosa pareja se dio una segunda oportunidad

Luego de que Fernanda Iglesias diera a conocer la ruptura, la pareja compartió una foto en redes dejando en claro que el vínculo volvió a tomar rumbo.

A fines de abril de este año, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que Pablo Lescano y Cecilia Calafell se separaron. De acuerdo con la periodista, la decisión estuvo precedida por una serie de conflictos que se acumularon con el paso del tiempo y terminaron afectando la continuidad de la pareja, como infidelidades, hijos nacidos fuera de la pareja y problemas relacionados con consumos problemáticos e internaciones.

En ese entonces, Calafell hizo una llamativa publicación en Instagram, donde una de las frases que más destacaba era la siguiente: "Trabajar en mí, en mis prejuicios y mi rigidez que fue tan útil para esa estructura familiar, pero hoy ya no la necesito. La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir".

Cecilia Calafell Instagram La publicación que hizo Cecilia Calafell cuando Fernanda Iglesias anunció su separación de Pablo Lescano. Aunque la separación parecía definitiva, en las últimas horas una publicación del cantante volvió a poner el foco sobre su vínculo con Cecilia. El líder de Damas Gratis compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecen juntos disfrutando de un momento relajado mientras toman mate.

La postal no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, que interpretaron el gesto como un indicio de que la relación podría haber retomado su curso. Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación, la fotografía fue suficiente para reactivar las versiones sobre un acercamiento.

Pablo Lescano reconciliación La historia que compartió el artista en Instagram. Los rumores, en realidad, ya venían circulando desde hace algunas semanas. Tanto Lescano como Calafell habían sido vistos compartiendo el recital de Los Ángeles Azules en el Arena de Buenos Aires, una aparición que despertó todo tipo de especulaciones entre quienes seguían de cerca la historia de la pareja.