Cristina Pérez y Luis Petri reaparecieron más enamorados que nunca en un exclusivo evento de Mendoza: las fotos

La periodista le declaró su amor al político con unas románticas postales en nuestra provincia. ¡Mirá las imágenes!

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Luis Petri y Cristina Pérez se encuentran muy enamorados.

El pasado domingo 14 de junio, Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en nuestra provincia y Cristina Pérez y Luis Petri dijeron presente en el evento, que congregó a destacados exponentes del sector privado, funcionarios, referentes del turismo local y personas que han acompañado el crecimiento del hotel.

La periodista compartió en su cuenta de Instagram (@Cris_noticias) fotos de la increíble velada, pero también unas postales muy románticas junto al político.

Luis Petri y Cristina Pérez festejo 25 años Park Hyatt Mendoza La pareja viajó a Mendoza por la celebración de los 25 años del Park Hyatt en la provincia. Instagram Cris_noticias. "Amor total. Te amo #Mendoza más linda aún, en esta época del año", escribió la comunicadora junto a las imágenes donde se puede ver a Pérez y Petri muy enamorados.

Cristina Pérez Instagram El posteo de la periodista en Instagram. Captura de pantalla Instagram Cris_noticias. La publicación de la conductora ya cuenta con más de cinco mil me gustas en la red social.

Por su lado, el exministro de Defensa le respondió: "¡Te amo @Cris_noticias, donde sea, aunque Mendoza siempre nos queda mejor, con todo mi corazón, antes de saberlo".