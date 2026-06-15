Cristina Pérez y Luis Petri reaparecieron más enamorados que nunca en un exclusivo evento de Mendoza: las fotos
La periodista le declaró su amor al político con unas románticas postales en nuestra provincia. ¡Mirá las imágenes!
El pasado domingo 14 de junio, Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en nuestra provincia y Cristina Pérez y Luis Petri dijeron presente en el evento, que congregó a destacados exponentes del sector privado, funcionarios, referentes del turismo local y personas que han acompañado el crecimiento del hotel.
La periodista compartió en su cuenta de Instagram (@Cris_noticias) fotos de la increíble velada, pero también unas postales muy románticas junto al político.
"Amor total. Te amo #Mendoza más linda aún, en esta época del año", escribió la comunicadora junto a las imágenes donde se puede ver a Pérez y Petri muy enamorados.
La publicación de la conductora ya cuenta con más de cinco mil me gustas en la red social.
Por su lado, el exministro de Defensa le respondió: "¡Te amo @Cris_noticias, donde sea, aunque Mendoza siempre nos queda mejor, con todo mi corazón, antes de saberlo".
"Sí, mi vida, donde sea y con el corazón en Mendoza. ¡Te amo!", le contestó Pérez