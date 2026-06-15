Presenta:

Mdz Show

|

Cristina Pérez

Cristina Pérez y Luis Petri reaparecieron más enamorados que nunca en un exclusivo evento de Mendoza: las fotos

La periodista le declaró su amor al político con unas románticas postales en nuestra provincia. ¡Mirá las imágenes!

MDZ Show

Luis Petri y Cristina Pérez se encuentran muy enamorados.

Luis Petri y Cristina Pérez se encuentran muy enamorados.

Foto: Instagram / @luispetriok.

El pasado domingo 14 de junio, Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en nuestra provincia y Cristina Pérez y Luis Petri dijeron presente en el evento, que congregó a destacados exponentes del sector privado, funcionarios, referentes del turismo local y personas que han acompañado el crecimiento del hotel.

La periodista compartió en su cuenta de Instagram (@Cris_noticias) fotos de la increíble velada, pero también unas postales muy románticas junto al político.

Luis Petri y Cristina Pérez festejo 25 años Park Hyatt Mendoza
La pareja viaj&oacute; a Mendoza por la celebraci&oacute;n de los 25 a&ntilde;os del Park Hyatt en la provincia.

La pareja viajó a Mendoza por la celebración de los 25 años del Park Hyatt en la provincia.

"Amor total. Te amo #Mendoza más linda aún, en esta época del año", escribió la comunicadora junto a las imágenes donde se puede ver a Pérez y Petri muy enamorados.

Cristina Pérez Instagram
El posteo de la periodista en Instagram.

El posteo de la periodista en Instagram.

La publicación de la conductora ya cuenta con más de cinco mil me gustas en la red social.

Por su lado, el exministro de Defensa le respondió: "¡Te amo @Cris_noticias, donde sea, aunque Mendoza siempre nos queda mejor, con todo mi corazón, antes de saberlo".

Luis Petri y Cristina Pérez
La comunicadora comparti&oacute; unas dulces palabras, dedicadas a su marido.

La comunicadora compartió unas dulces palabras, dedicadas a su marido.

Luis Petri y Cristina Pérez 2
El pol&iacute;tico le respondi&oacute; rom&aacute;nticamente a P&eacute;rez.

El político le respondió románticamente a Pérez.

"Sí, mi vida, donde sea y con el corazón en Mendoza. ¡Te amo!", le contestó Pérez

Archivado en

Notas Relacionadas