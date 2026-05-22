Rodolfo Barili rompió el silencio sobre su verdadero vínculo con Cristina Pérez

Tras compartir más de dos décadas en el noticiero, el periodista enfrentó los rumores que aseguraban un tenso distanciamiento con Pérez.

El periodista le hizo frente a los rumores que indicaban que había un distanciamiento con Cristina Pérez.

Después de los rumores que surgieron tras la gala de los Premios Martín Fierro, Rodolfo Barili habló públicamente sobre su vínculo con Cristina Pérez. En los últimos días, algunas versiones aseguraban que la histórica dupla de Telefe había mantenido distancia durante el evento e incluso evitado saludarse.

Las especulaciones crecieron rápidamente porque ambos compartieron durante más de dos décadas la conducción del noticiero del canal y muchos interpretaron la supuesta frialdad en el reencuentro como una señal de tensión entre ellos. Sin embargo, el periodista se encargó de desmentir esas versiones.

Rodolfo Barili en los Premios Martín Fierro 2026 El periodista desmintió las especulaciones sobre un supuesto conflicto con su colega. Gentileza Telefe.

Durante la presentación del equipo que cubrirá el Mundial 2026, Barili aseguró a PrimiciasYa aseguró que la relación con Pérez sigue siendo buena pese a que ya no trabajen juntos todos los días.

"Siempre se la extraña, fueron muchos años trabajando juntos. El otro día leía 'hubo frío entre ellos', pero yo llegué y la fui a saludar, estaba con Luis y hablamos. No hay ningún frío, fueron más de 20 años laburando todos los días, viéndola desde las 16 hasta las 22, trabajando codo a codo", afirmó el conductor.