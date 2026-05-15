Rodolfo Barili descontroló la pista de un cumpleaños de 15: el impensado video que se volvió viral

Rodolfo Barili dejó por un rato la seriedad del noticiero y sorprendió a sus seguidores con una escena completamente distinta a la que suele mostrar en televisión. El conductor participó del cumpleaños de 15 de su sobrina y terminó convirtiéndose en una de las figuras más celebradas de la noche gracias a un descontracturado momento en la pista de baile.

En uno de los momentos más comentados de la noche, el periodista apareció llevando a la cumpleañera sobre sus hombros mientras recorrían la pista. También llamó la atención al animarse a bailar un chamamé junto a ella, desatando la ovación de todos los presentes.

El conductor se volvió viral en las redes sociales por sus pasos de baile en el cumpleaños.

El video del momento no tardó en llamar la atención por la energía con la que Barili se movió y por el entusiasmo que mostró durante toda la secuencia. Muy lejos de la imagen formal con la que aparece cada noche al frente de Telefe Noticias, esta vez se lo vio relajado, sonriente y rodeado de familiares.

La cumpleañera, que lució un vestido blanco elegante para la ocasión, no pudo contener la risa mientras compartía el baile con su tío. Él, por su parte, se entregó por completo al momento y no dudó en dejar de lado cualquier formalidad para disfrutar de la celebración.

Mirá cómo se divirtió Rodolfo Barili en el cumpleaños de 15 de su sobrina

Rodolfo Barili En El Cumpleaños De 15 De Su Sobrina

La fiesta estuvo marcada por un ambiente íntimo y emotivo, con invitados grabando desde distintos sectores de la pista y acompañando el divertido episodio con aplausos y entusiasmo. Las luces bajas y la música terminaron de darle al momento un aire especial.

Con esta aparición más espontánea y familiar, Rodolfo Barili volvió a mostrar ese costado cálido y cercano que suele despertar simpatía entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron al video y celebraron verlo disfrutar de una ocasión tan importante para su familia.