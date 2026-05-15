Mario Pergolini lanzó un polémico chiste sobre un difícil momento de Roly Serrano y dejó a todos sin palabras

Roly Serrano estuvo este jueves en Otro día perdido y protagonizó una charla íntima. "Yo siempre fui llorón de entrada, de chiquito. Lo que pasa es que en la escuela de teatro los maestros, te enseñan a no llorar, a contener la lágrima, y eso le da más fuerza al dolor tuyo interno", reconoció el actor

"Wow. Suerte que hice terapia, no sé cómo haría", reaccionó Mario Pergolini . El artista coincidió y definió la actuación como "una especie de terapia interna".

El Polémico Chiste De Mario Pergolini A Roly Serrano Que Dejó A Todos Sin Palabras

El periodista, entonces, remarcó la relación que muchas veces existe entre la actuación y el trabajo psicológico.: "Bueno, siempre se dice que la actuación y la terapia tienen bastante en común. Hay grandes escuelas de psicología que hacen actuación para representar roles, para hacer un montón de cosas".

Con humor, Serrano agregó: "En realidad, a los actores cuando le preguntan si hacen terapia, no sabés si es una pregunta o es una sugerencia. O vamos por una o vamos por la otra, pero algo tenés que hacer".

Roly Serrano en Otro día perdido El actor se rio ante el comentario del conductor. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

El comunicador quiso saber entonces si el actor había hecho terapia y el invitado respondió que sí, durante muchos años. En ese momento, Mario Pergolini lanzó un comentario de humor negro sobre el difícil cuadro de salud que vivió el actor: "Pero hiciste mucha terapia intensiva también".

Aunque Roly Serrano se largó a reír, el resto del estudio quedó en silencio. "El humor, el humor", dijo el actor con una sonrisa. Luego se sinceró sobre aquellos meses difíciles: "Seis meses de terapia intensiva. Y no vi a nadie. No me pregunten si vi a alguien, alguna puerta... No vi nada".