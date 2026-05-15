Qué ver en streaming: las series y películas que tenés que maratonear este fin de semana

Pensar qué ver en streaming ya no es tarea fácil, especialmente con estrenos que se suman semana a semana y catálogos que se renuevan a la velocidad de la luz.

Este fin de semana, por suerte, la oferta se puso realmente interesante. Hay propuestas que vienen con nombres pesados detrás, como Bradley Cooper o la factoría de Jordan Peele, que aseguran que lo que vas a ver tiene, al menos, una visión clara y mucho estilo. Si estás buscando una serie o película para darle play este finde, acá te dejamos algunas recomendaciones.

El universo de La casa de papel regresa a Netflix con una nueva entrega del spin-off de Berlín. En este caso, la entrega lleva por nombre Berlín y la dama del armiño , en donde el carismático ladrón interpretado por Pedro Alonso vuelve al ruedo con su banda para pergeñar un nuevo y ambicioso atraco.

Tras el elaborado robo de París, Berlín se reúne de nuevo con su socio Damián, esta vez en Sevilla, para decidir cuál será su próximo gran plan. Allí es interceptado por el Duque de Málaga, un hombre ambicioso y egocéntrico que chantajea al protagonista para que robe La dama del armiño, la célebre obra de Leonardo Da Vinci. Un poco ofendido por la actitud del duque, Berlín decide llevar a cabo un plan paralelo para saquear su arsenal privado.

Berlín y la dama del armiño - nuevo tráiler oficial

Al igual que la entrega anterior, el foco de los nuevos episodios está puesto en las relaciones sentimentales de los personajes a medida que se ejecuta el intrincado plan. Una propuesta entretenida para quienes buscan un poco más del fantasioso universo creado por Álex Pina, pero con una fórmula un tanto reciclada que ya comienza a pedir pista. Los 8 episodios ya se encuentran disponibles en Netflix.

Rancho Dutton | Paramount+

dutton ranch Cole Hauser y Kelly Reilly vuelven como Rip y Beth en Rancho Dutton. Paramount+

El universo de Yellowstone se expande una vez más en Paramount+ con un nuevo spin-off. Esta vez la nueva serie se ambienta después de los sucesos de la serie original para retomar la historia de Beth y Rip, dos de los personajes más queridos del drama creado por Taylor Sheridan.

En Rancho Dutton, Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) regresan para intentar construir una nueva vida al sur de Texas, lejos de los fantasmas de Montana. Sin embargo, el pasado no se queda atrás y un rancho rival hará lo imposible por destruir su nuevo imperio.

Rancho Dutton - tráiler oficial

El elenco también incluye las actuaciones de Jai Courtney, Ed Harris y Annette Bening. Los 2 primeros episodios ya se encuentran disponibles en Paramount+, seguido de un estreno semanal cada día viernes.

Rivales (Temporada 2) | Disney Plus

rivales T2 Rivales se basa en una popular serie de novelas británicas. Disney+

Disney Plus nos devuelve a la Inglaterra de los 80, con la nueva temporada de Rivales, la extravagante y delirante sátira estrenada en 2024, que se posiciona como una de las mejores series británicas de los últimos años.

Basada en las famosas novelas de Jilly Cooper, esta nueva entrega profundiza en la guerra abierta entre Tony Baddingham (David Tennant) y Rupert Campbell-Black (Alex Hassell). La trama se traslada a la lucha por el control de la televisión independiente, donde los escándalos sexuales y las traiciones corporativas son moneda corriente.

Lo mejor de esta entrega es la incorporación de Rupert Everett y Hayley Atwell, que le dan una capa extra de veneno a este drama lleno de ingenio y situaciones caóticas. Es una serie rápida, divertida y extremadamente ácida sobre la clase alta británica que no tiene desperdicio si buscás algo con mucho estilo y poca vergüenza.

La primera temporada se encuentra completa en Disney Plus, y los 2 primeros episodios de la segunda ya están en la plataforma.

Him: El elegido | HBO Max

Him el elegido 3 Tyriq Withers protagoniza Him: el elegido. Universal Pictures

Esta semana, HBO Max incorporó a su catálogo una película que juega en el terreno del terror psicológico y deportivo y que viene con el nombre de Jordan Peele como productor.

Bajo la dirección de Justin Tipping, la historia nos presenta a Cameron Cade (Tyriq Withers), un mariscal de campo estrella que está a punto de entrar a la liga profesional. Todo marcha bien hasta que es atacado por un fanático que le provoca un trauma cerebral. Cuando todo parece perdido, hace su aparición Isaiah White, un legendario exjugador de fútbol americano que le ofrece a Cam entrenarlo en un complejo aislado.

HIM El Elegido Tráiler Oficial en Español

Es una propuesta incómoda, visualmente retorcida y muy diferente a lo que solemos ver en el género de terror, ideal para los que buscan algo que los deje pensando un buen rato

¿Está funcionando esto? | Disney Plus

esta funcionando esto Will Arnett y Laura Dern protagonizan ¿Está funcionando esto? Searchlight Pictures

Tras dos grandes éxitos como Nace una estrella y Maestro, Bradley Cooper vuelve detrás de cámaras con una comedia dramática protagonizada por Laura Dern y Will Arnett.

La película sigue a Alex Novak (Arnett), quien tras un doloroso divorcio encuentra en el stand-up una terapia inesperada para gestionar su crisis de identidad. Mientras busca reinventarse, él y su exesposa Tess (Dern) navegan la copaternidad, enfrentando la reconstrucción de sus vidas tras el fracaso de su matrimonio.

¿Está Funcionando Esto? | Tráiler Oficial

Con un enfoque mucho más intimista que sus películas anteriores y con dos potentes actuaciones de sus protagonistas, ¿Está funcionando esto? propone un relato agridulce sobre el fin del amor, la necesidad de reinventarse y la búsqueda de sentido. El filme tiene una duración de 124 minutos y ya está disponible en Disney Plus.