Luis Miguel habría sido internado de urgencia en Nueva York y crece la alarma por su estado de salud

Una fuerte preocupación se generó este viernes alrededor de Luis Miguel luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta internación de urgencia en Nueva York . La noticia rápidamente se viralizó y causó impacto entre los seguidores del cantante.

La información fue difundida por Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic, quien aseguró que el artista habría sufrido una complicación cardíaca tras asistir a un control médico acompañado por su novia, Paloma Cuevas, en la ciudad estadounidense.

"Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York ", publicó Chamonic en sus redes sociales.

De acuerdo a esa versión, el músico debió quedar internado luego de que los médicos detectaran una afección relacionada con el corazón. Desde entonces, según indicó la periodista de espectáculos, continuaría bajo observación médica.

Luis Miguel Hasta ahora, ni el cantante ni su entorno se han pronunciado al respecto. Instagram Luis Miguel

También en programas como como El Gordo y La Flaca, por Univisión y en diferentes medios de comunicación mexicanos difundieron la misma información.

Por el momento, ni Luis Miguel ni las personas que integran su entorno realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información que comenzó a circular durante las últimas horas. Mientras crece la expectativa y la preocupación entre sus fanáticos, se espera que en breve pueda conocerse un comunicado oficial sobre el verdadero estado de salud del cantante mexicano.