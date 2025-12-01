¿Lionel Messi, Máximo Kirchner o Luis Miguel? Luciana Salazar rompió el silencio y confirmó que tuvo un romance con uno de ellos

En una entrevista con Héctor Maugeri, la modelo Luciana Salazar se sinceró y sorprendió al terminar haciendo una confesión sobre su vida amorosa.

Luciana Salazar volvió a instalarse en la conversación pública luego de abrir una pequeña ventana a su vida privada, un terreno que suele mantener bajo estricta reserva. A lo largo de los años, su nombre fue vinculado a figuras del deporte, la política y el espectáculo, aunque pocas veces ella eligió responder de manera directa.

En una nueva entrega del ciclo de entrevistas de +CARAS, la modelo conversó con Héctor Maugeri y, por primera vez en mucho tiempo, dejó una frase contundente sobre una de esas historias que siempre circularon. Consultada por su presunto romance con Luis Miguel, Salazar finalmente confirmó la versión. "Sí, estuve con él. Me estás preguntando pero a mí no me gusta hablar de mi vida", aseguró Salazar.

Luciana Salazar La modelo fue entrevistada por Héctor Maugeri. Instagram @salazarluli Qué negó Luciana Salazar Lejos de quedarse ahí, Maugeri decidió avanzar y preguntó por los rumores que la vinculaban a Lionel Messi: "¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?". Sorprendida por la consulta, la mediática reaccionó incómoda y respondió: "¿Por qué? Me hacés cada pregunta".

Luego, Luciana aprovechó para desmentir otras historias que la rodearon durante años y que ella considera totalmente infundadas. “No, no puedo contar. Hay muchos más mitos y hay mucho más random, así que decís 'me inventaron y nada que ver'. En su momento me dijeron con Máximo Kirchner y no lo conozco", expresó con firmeza, dejando claro que muchas de las versiones jamás tuvieron sustento.