Sigue la polémica: Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado tras una nueva audiencia

La modelo enfrentó al micrófono de LAM luego de la nueva reunión que tuvo con su ex en la Justicia.

Luciana Salazar volvió a enfrentar a Martín Redrado en la Justicia debido a una nueva audiencia que tiene como objetivo el reclamo económico por la cuota alimentaria de la pequeña Matilda. La modelo decidió hablar y fue contundente con sus declaraciones sobre el accionar de su expareja.

La actriz abandonó el edificio con gesto serio y dejó en claro que el encuentro no trajo ningún avance en una disputa que ya lleva años. La audiencia, realizada con la presencia de los abogados de ambas partes, tenía como objetivo intentar acercar posiciones.

"No puedo hablar, no puedo decir nada de la audiencia. Lo único que puedo decir es que no hay acuerdo todavía", comenzó expresando Luli Salazar. Luego, decidió apuntar directamente a Martín Redrado: "Me da mucha bronca porque es muy injusto todo lo que viví y de mi hija, esto es por ella, por supuesto".

"Estamos acá por él, si no todo seguía normal", comentó en otra parte de la entrevista con la cronista. Salazar confesó además que toda esta tensa situación le trajo problemas de salud y confirmó que "el daño es muy grande, se tiene que terminar".