La artista compartió un fuerte video que rápidamente se viralizó y los seguidores no tardaron en reaccionar.

Graciela Alfano volvió a ser noticia, pero esta vez no tiene que ver con algo relacionado con peleas con figuras del mundo de la farándula, como pasó con Susana Giménez meses atrás. En las últimas horas, la exvedette compartió un posteo hot en sus redes y causó sorpresa.

La actriz publicó un video donde se la puede ver luciendo un elegante vestido mientras camina por la via pública. No obstante, lo que se volvió viral fue el momento en el que, al tomar la falda y dar un giro, se le levantó de manera repetina.

"Oops! Se subió la falda? Y qué? Cuando la opinión ajena es solo un ruido sin sentido, aparece el amor y la pasión por la vida!!", comenzó escribiendo Graciela Alfano junto al video que compartió en su cuenta de Instagram.

El descuido hot de Graciela Alfano que se volvió viral en redes El descuido hot de Graciela Alfano que encendió las redes y se volvió viral: "Se subió la falda" Luego, agregó: "A celebrar y brillar. El sol no pide permiso para brillar!! Los amo y los bendigo", expresó Alfano en el final del texto. Este clip se volvió tendencia y los usuarios dejaron sus comentarios.