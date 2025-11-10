Graciela Alfano realizó una impactante confesión sexual que dejó muda a Moria Casán
La vedette visitó a la flamante conductora en su primer programa y no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su intimidad.
Moria Casán estrenó con todo su programa en El Trece y se mostró contenta de poder estar presente en la pantalla chica. La flamante conductora tiene un equipo de gran nivel y como primera invitada estuvo nada más ni nada menos que Graciela Alfano.
Ambas repasaron miles de anécdotas, pero lo más fuerte llegó cuando La One decidió realizar un cuestionario. Esta temática hizo que la vedette realizara una confesión sexual que sorprendió a todos en El Trece y dejó muda a la propia Moria Casán.
Te Podría Interesar
En un momento de la nota, Moria Casán le consultó cuál fue el concierto de tu vida y allí Graciela decidió explayarse sin filtro alguno sobre una intimidad que vivió con un hombre: "El que tocó un señor en mi propio cuerpo, me hizo sonar muy bien".
Graciela Alfano dejó muda a Moria Casán con una fuerte confesión sexual
Luego, agregó: "Tenemos que decir, Moria, que el tamaño no nos importa, lo que nos importa es que tenga buen manejo clitórico". Moria ante la confesión de Alfano no pudo evitar sorprenderse y expresó: "A la mañana, Codevilla, me muero", dejando en claro que es pleno horario de protección al menor.
Posteriormente a esto, la conductora cambió rápidamente de tema y le consultó qué tiene hoy en la cabeza y Alfano fue contundente: "Nada, quiero que me sorprenda la vida y quiero disfrutar". Respecto a un talento que le hubiese gustado tener, Graciela dejó en claro que "me gustaría haber cantado, como me gusta cantar".