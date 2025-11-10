La vedette visitó a la flamante conductora en su primer programa y no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su intimidad.

Moria Casán estrenó con todo su programa en El Trece y se mostró contenta de poder estar presente en la pantalla chica. La flamante conductora tiene un equipo de gran nivel y como primera invitada estuvo nada más ni nada menos que Graciela Alfano.

Ambas repasaron miles de anécdotas, pero lo más fuerte llegó cuando La One decidió realizar un cuestionario. Esta temática hizo que la vedette realizara una confesión sexual que sorprendió a todos en El Trece y dejó muda a la propia Moria Casán.

En un momento de la nota, Moria Casán le consultó cuál fue el concierto de tu vida y allí Graciela decidió explayarse sin filtro alguno sobre una intimidad que vivió con un hombre: "El que tocó un señor en mi propio cuerpo, me hizo sonar muy bien".

Graciela Alfano dejó muda a Moria Casán con una fuerte confesión sexual Graciela Alfano realizó una impactante confesión sexual que dejó muda a Moria Casán Luego, agregó: "Tenemos que decir, Moria, que el tamaño no nos importa, lo que nos importa es que tenga buen manejo clitórico". Moria ante la confesión de Alfano no pudo evitar sorprenderse y expresó: "A la mañana, Codevilla, me muero", dejando en claro que es pleno horario de protección al menor.